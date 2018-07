Stel doet bijzondere ontdekking tijdens renovatie van badkamer

De Amerikaanse Alex Monney en zijn vrouw Jessica kregen dinsdag een bijzonder telefoontje van hun aannemer. De man, die bezig was met het renoveren van hun badkamer, was tijdens zijn werkzaamheden op een wel héél grappige boodschap gestuit.

De vorige eigenaars van het huis hadden namelijk een briefje achtergelaten voor de nieuwe bewoners.

‘’Wat is er mis?’’

Het briefje was 23 jaar oud, en was expres verstopt op een plek die alleen ontdekt kon worden bij een nieuwe renovatie. “Hallo! Wij zijn de familie Shinseki! Wij hebben deze badkamer gerenoveerd in de zomer van 1995. Als je dit leest, wil dat zeggen dat je de badkamer opnieuw aan het renoveren bent. Wat is er mis met de manier waarop wij het gedaan hebben?!”, stond er geschreven.

Konijn Cassie

De familie Shinseki maakte ook meteen van de gelegenheid gebruik om hun konijn ‘Cassie’ voor te stellen. En om het geheel compleet te maken, voegden ze ook nog eens twee foto’s toe aan het briefje.

Reactie van broer

Alex kon de humor van de vorige bewoners wel waarderen, en plaatste een foto van het briefje op Twitter. Dit leverde hem al snel meer dan 112.000 likes op. Internetgebruikers besloten het heft in eigen handen te nemen, en gingen op zoek naar de mysterieuze eigenaars. Ene Jay Shinseki heeft inmiddels gereageerd dat zijn jongere broer op de foto staat.

Bron: Boredpanda. Beeld: iStock