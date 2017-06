Dit stel eet áltijd maar 3 dagen per week: "Ik heb al jaren geen honger meer"

Voor Akahi Ricardo (34) en Camila Castello (36) is eten iets heel bijzonders. Ze doen het namelijk maar 3 tot 4 dagen per week.

En dat kost ze amper moeite. Volgens de twee weten ze amper nog wat honger is – en als ze dan wél wat eten is het vaak alleen fruit of bouillon.

Rauw

Ze ontdekten ze het ‘breatharianisme’, een heel apart soort levensstijl die beweert dat voedsel niet nodig is om een lichaam goed te onderhouden. Ze zeggen daarom ook dat ze ‘meer dan genoeg hebben aan de lucht’. Hiervoor waren ze vegetarisch en aten ze veel rauw voedsel.

Week lang

Het was een pittig begin: zo mochten ze van zichzelf de eerste week helemaal niet eten. Daarna dronken ze enkel vruchtensapjes. “Het was een stevige kuur en het deed ons beseffen dat we net zo goed zonder eten konden, zolang we maar lucht hadden”, herinnert Camila zich. “Ik at vroeger echt veel, maar sinds 2008 heb ik geen honger meer gevoeld”.

Zwanger

Toen Camila zwanger werd in 2011, nadat ze al 3 jaar bezig was met het weinig eten, wilde ze haar eetpatroon wel aanpassen zodat haar kindje genoeg voedingsstoffen binnen zou krijgen. “Maar ik voelde de drang niet om negen maanden lang opeens alleen maar vast voedsel te eten, dus at ik uiteindelijk maar vijf keer per week. Ik wist dat mijn zoon genoeg gevoed zou worden met mijn liefde”. Wel ging ze regelmatig langs de dokter om te checken of alles goed ging met haar zoon – hij zei dat haar kindje gewoon gezond was en goed groeide.