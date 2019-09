Stel houdt geslacht baby geheim: "Ons kind mag zelf kiezen wat het wordt"

Een Engels echtpaar kreeg 17 maanden geleden een baby, genaamd Anoush. Vader Jake en de moeder, met de bijzondere naam Hobbit, houden het geslacht van het kindje sinds de geboorte geheim.

Aan BBC vertelt het stel dat slechts 1 iemand, behalve zij zelf, het geslacht van het kindje weet. Dat is een van de oma’s, die tijdens het oppassen op Anoush de luier moest verschonen. Verder weet niemand of Anoush een jongetje of een meisje is. Oma moet het dan ook geheim houden.

Vooroordelen

De bedoeling van het stel is dat het kindje later zelf mag kiezen of het een jongetje of meisje wil zijn. Ook wil het stel het kind beschermen: “We willen ons kindje beschermen tegen al dan niet onbewuste vooroordelen over gender, opdat hij of zij de kans krijgt zich zelfstandig als jongen of meisje te ontwikkelen”, zegt vader Jake.

Kleding en speelgoed

Het stel noemt hun kind daarom ook regelmatig ‘het’. Maar het liefst zouden ze zien dat iedereen Anoush met ‘hen’ aanspreekt. Wat betreft kleding heeft Anoush een uitgebreide garderobe. De ene dag draagt het kind jongenskleding, de andere dag meisjeskleding, maar Anoush heeft ook veel genderneutrale kleding. Ook qua speelgoed heeft het kind typische jongens- en typische meisjesdingen.

Eigen keuze

Volgens de ouders is het kindje nog niet in de war geraakt van de situatie. Maar het stel weet nog niet hoelang ze het geslacht geheim zullen houden. Ze willen het pas naar buiten brengen als Anoush zelf een keuze heeft gemaakt. Jake: “We zijn benieuwd hoe hij of zij zich in de toekomst zal ontwikkelen. Hoe dan ook respecteren we elke keuze. Door het leven gaan als jongen, meisje of misschien wel een andere vorm. Het is allemaal prima.”

A couple are bringing up a gender-neutral child by keeping its sex a secret even from close family Hobbit Humphrey and Jake England-Johns plan to allow the child to choose their gender when they are old enough https://t.co/tq7tCTKrR8 — The Times (@thetimes) September 17, 2019

Bron: The Times. Beeld: iStock