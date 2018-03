Stel krijgt 12 dagen voor bruiloft een vervelend telefoontje

Bij een bruiloft is de locatie één van de dingen die je vaak als eerste regelt. Ellemay en haar verloofde Luke waren dan ook dolblij dat ze ruim 9 maanden voor hun bruiloft hun droomlocatie hadden gevonden. Vlak voor hun bruiloft kregen ze echter een vervelend telefoontje…

De zaal die ze hadden gehuurd was geannuleerd, en dat amper twaalf dagen voor hun huwelijk.

Betaald en vastgelegd

“We hadden de locatie al negen maanden van tevoren bij hen vastgelegd en alles was al betaald”, vertelt Ellemay Gumble (18). Zij en haar verloofde Luke (18) zagen het dan ook helemaal zitten om op 18 maart het jawoord te geven in Orset Hall, een landgoed in het Engelse Thurrock.

Slecht nieuws

Slechts twaalf dagen voor de bruiloft kreeg Ellemay echter een raar telefoontje. ‘’Ze zeiden dat ze slecht nieuws hadden. Maar ik dacht dat het iets onnozels was, iets over de timing ofzo. Maar toen kreeg ik te horen dat de zaal was geannuleerd. Ik was hysterisch. De vrouw aan de andere kant van de lijn wilde me niet vertellen waarom, maar vroeg me om het voorschot onmiddellijk te komen halen.’’

Travellers

Het ging om 15.000 pond voorschot – bijna 17.000 euro – voor de zaal, de ceremonie, het eten en de decoratie. Toen ze Ellemay samen met haar vader het voorschot ging halen, zou een beveiliger hebben verteld dat het feest was geannuleerd omdat ze Travellers (zigeuners) zijn. Ellemay snapt er niks van. ‘’Ik ben er al eerder naar de wellness geweest, net als naar de opendeurdagen en iedereen wist dat er Travellers naar het huwelijk zouden komen.’’

Nieuwe locatie

Voor Ellemay en Luke zat er niks anders op dan op zoek te gaan naar een nieuwe locatie. Hoewel het normaal gesproken onmogelijk is om zoiets twaalf dagen van tevoren nog te regelen, had het stel geluk. Een hotel in de buurt kon niet geloven wat er bij Orsett Hall was gebeurd, en had gelukkig nog een zaal vrij voor het koppel.

Probleem

Helaas zijn daarmee nog niet alle problemen opgelost. De licentie om te mogen trouwen staat namelijk nog op de eerdere locatie geregistreerd. ‘’Normaal gesproken duurt het zo’n 30 dagen om de locatie te veranderen, dus we weten niet wat er nu zal gebeuren.’’

Bron: Daily Mirror. Beeld: Facebook