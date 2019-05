Kijkers snappen niets van bizarre wending bij dit 'Married at first sight'-koppel

Elke zondag sluiten ruim een miljoen mensen hun weekend af met Married at first sight. Deze zondagavond snappen de kijkers niks van de wending bij een van de stellen.

We zagen Monique en Ronald in het huwelijksbootje stappen. Maar al gauw na de bruiloft gaf Monique aan dat er geen klik tussen Ronald en haarzelf was. Ronald vond dat erg verdrietig en heeft na het advies van een goede vriend wat gas teruggenomen.

Paardrijden

Op de derde dag van hun huwelijksreis op Mallorca ging het stel paardrijden. Allebei hadden ze er veel zin in. Na het ritje leek Monique haar mening over Ronald een beetje te hebben bijgesteld. “Ik vond het eigenlijk hartstikke leuk. Hij gaf veel complimenten”, vertelde ze. “Als je hem eenmaal leert kennen, is het gewoon een hele toffe vent. Ik kom soms te snel met mijn oordeel.”

Lange kus

Eenmaal terug op de hotelkamer gebeurde er vervolgens iets wat niemand had verwacht. Na een goed gesprek gaf Ronald Monique een kus. “Het was echt een lange zoen. Zijn lippen bleven een hele tijd op die van mij. En toen werd het wel iets meer dan dat. Ik vond het zeker niet onprettig”, zei een stralende Monique. Ronald liet weten dat het voor hem een kleine test was. “En ik denk dat het een beetje door de drank komt”, bekende hij.

Spijt

Na hun intieme onderonsje leek de romantiek dus tóch opgebloeid tussen de twee, ondanks de eerdere afwijzing van Monique. Monique wilde nog een keer een poging wagen en zette alles op alles op haar huwelijk met Ronald te redden. Ze had spijt van haar afwijzing en hoopte dat haar man haar wil vergeven. Tijdens een koffiemomentje op het terras vroeg ze dan ook of Ronald ‘de deur weer een stukje open wil zetten’.

Verwarrend

Maar dáár staat Ronald niet voor open. “Hierna scheiden onze wegen, al vind ik dat zelf ook heel jammer”, zei hij. “Als ze de eerste 2 dagen zo was geweest als nu, dan had ik het misschien nog een kans gegeven”, bekende hij voor de camera. Monique zag wel in dat ze haar eigen glazen had ingegooid, al vond ze dat ontzettend jammer.

Tweede kans

Kijkers snappen niet helemaal dat de rollen nu zo zijn omgedraaid. Waar ze eerst nog wat medelijden met Ronald hadden, vinden ze het jammer dat hij haar nu geen tweede kans gunt. Waarom heeft hij Monique gekust en wil hij vervolgens niks meer van haar weten?

Zoenen met Monique heeft geen betekenis voor Ronald en lijkt achteraf meer op een wraakactie. #mafs — Elphy 💙 (@elfjeElphy) 26 mei 2019

#mafs tja Monique je was wel erg snel met je mening maar steekt hand in eigen boezem… Ronald jammer dat jij iemand geen 2e kans gunt #wordtvervolgd — Kris ✌ (@KristyFoppele) 26 mei 2019

Als Ronald al besloten had niet verder te gaan met Monique na de reis, dan verdient de opgezochte intimiteit met haar ook niet de schoonheidsprijs. #mafs — mijbedeja (@Plukkiess) 26 mei 2019

Ik heb toch waardering voor Monique. Ze is eerlijk en geeft toe dat ze wat snel heeft geoordeeld. Ik snap ook wel dat Ronald te gekwetst is. Maar ik vind niet dat Monique zo neergesabeld zou moeten worden op twitter #mafs — Tweettweettweet (@tweeteketje) 26 mei 2019

Bron: Twitter. Beeld: RTL