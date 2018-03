Stel trouwt in sneeuwstorm en de foto's zijn fantastisch

In Nederland was het de afgelopen dagen misschien koud, maar in Engeland kwamen daar ook nog eens flinke sneeuwbuien bij kijken. Dat leverde wél waanzinnig mooie foto’s op.

Sneeuw kan zorgen voor veel ongemakken, maar het kan ook mooie kanten hebben. In eerste instantie waren de Britse Jemma Swainston-Rainford en Steve Lucock waarschijnlijk niet heel blij met de weersvoorspellingen van hun trouwdag, maar het heeft ze wel waanzinnig mooie plaatjes opgeleverd.

Gasten

Door het weer kon de visagist niet komen en belden ook veel gasten kort voor de trouwdag af. “Ik dacht: zolang onze families er maar bij zijn, de locatie nog staat en de huwelijksvoltrekker aanwezig is, dan kunnen we tenminste wel trouwen’, vertelt Jemma aan Metro UK. Uiteindelijk kon een andere make-upartiest toch komen en was er ook een kapper en bloemist aanwezig. En de fotograaf maakte er iets prachtigs van:



Bron: Metronieuws.nl. Beeld: Facebook.