Stel dat gaat verbouwen vindt een verstopte boodschap van vorige bewoners

Wanneer je gaat verbouwen, kun je maar beter altijd het onverwachte verwachten. Maar wat het stel Alex en Jess Monney aantrof ze hun badkamer onder handen namen, hadden ze nooit kunnen dromen.

Vijf jaar geleden kocht het stel een huis in San Jose. Ze besloten dat dit het moment was om de badkamer te verbouwen. Maar toen de aannemer de sloopkogel erin zette, vond hij iets heel geinigs. De vorige bewoners hadden in de muren een boodschap verstopt – inclusief een foto van henzelf én hun konijn.

Konijn

“Hi! Wij zijn de Shineski’s! We hebben deze badkamer in de zomer van 1995 verbouwd. Als je dit leest, betekent dat dat je de badkamer opnieuw verbouwt. Wat is er mis met hoe wij het hebben gedaan??” Voor de gezelligheid deden ze er ook een foto met boodschap van hun konijn Cassie bij. “Hi! Ik ben Cassie het konijn. Ik woonde hier ook! (en geen zorgen, ik ben zindelijk)”.

Verrassingen

Alex en Jess deelden het 23 jaar oude briefje op Twitter, waar het volop werd gedeeld. Ze overwegen nu ook zelf een boodschap achter te laten voor de volgende bewoners. Kennelijk zitten badkamermuren vol verrassingen, want een andere Twitteraar deelde een foto van een stapel Playboys die hij vond toen de badkamer werd verbouwd.

