Na 28 uur lang bouwen, werd dít stel de winnaar van 'Lego Masters'

Bijna 1,4 miljoen kijkers zaten zaterdagavond voor de buis naar legosteentjes te kijken. De Finale van Lego Masters was daarmee 1 van de best bekeken programma’s van de avond. En na urenlang bouwen, mocht dít stel zich de winnaar van het 1e seizoen noemen.

Finale

Nog 3 teams moesten tegen elkaar strijden in de finale. Björn en Corneel, Jan en Lola en Martijn en Jos. Het was aan deze teams om in een aantal uur de mooiste en creatiefste creatie van legoblokjes te maken. Het was behoorlijk spannend wie er zou winnen. Zou het een team worden dat altijd onverminderd sterk is gebleven, of een team dat hier en daar een steekje liet vallen maar in de finale de brickmaster wist te imponeren?

121 uur

In totaal hebben de teams ruim 121 uur legosteentjes gebouwd het hele seizoen. Tijdens de finale-aflevering moesten ze zelfs 28 uur lang aan 1 project werken. Een opdracht kregen de deelnemers niet. Ze mochten hun fantasie helemaal de vrije loop laten. Dat zorgde voor een bijzonder eindresultaat: ruimteschepen, een jungle en draken.

Winnaars

Voor sommigen werd het grote project en het urenlang bouwen even te veel. Zo moest Lola op een gegeven moment huilen. “Ik ben er helemaal klaar mee. Ik ben kapot”, zei ze terwijl ze gefrustreerd haar legoblokjes op de werktafel gooide. Gelukkig wierp het harde werken wel zijn vruchten af: Jan en Lola gingen er namelijk met de winst vandoor! Hun jungle met tempel en bewegende waterval wist de brickmaster omver te blazen. De winnaars kregen een trofee van legoblokjes en maar liefst 25.000 euro aan prijzengeld. Op naar de legowinkel dus!

Coronatijd

Het programma wordt al weken goed bekeken en blijkt een welkome afleiding in de coronatijd. Kijkers vinden het een heerlijk programma, zo laten ze op Twitter weten. “Een minimum aan BN’ers, een hoog nerd-gehalte en geen stompzinnige spelletjes met hysterisch publiek”, is een van de reacties. Ook laten mensen weten geïnspireerd te zijn door het programma en zelf aan het bouwen zijn geslagen. Gelukkig voor de fans, eindigt het programma niet. Er komt een 2e seizoen aan en je kunt je er al voor opgeven. Nog even oefenen in deze periode dus!

