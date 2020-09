Stella (54) leeft in armoede: “Het pijnlijkste is de eenzaamheid die erbij komt kijken”

Stella de Swart (54) hoefde nooit na te denken over geld. Ze woonde in een koophuis, droeg dure kleding en ging op verre vakanties. Totdat haar relatie 10 jaar geleden stukliep, ze haar baan verloor, in de ziektewet belandde en uiteindelijk moest aankloppen bij de voedselbank. Ze leeft nu in armoede.

Stella woont tegenwoordig samen met haar zoon (16) en dochter (13) in de Amsterdamse Transvaalbuurt en ploetert iedere maand om de eindjes aan elkaar te knopen.

Advertentie

“Nee, ik heb geen seconde getwijfeld of ik mee zou doen aan het tv-programma Ik durf het bijna niet te vragen: Armoelijders. Natuurlijk is armoede een taboe-onderwerp, maar anders dan een aantal jaar geleden schaam ik me niet meer voor mijn situatie. Integendeel, mijn missie is om het stigma te doorbreken.”

“Meedoen aan dit programma leek me een goede manier om te laten zien dat er niet één type ‘arm mens’ is en dat achter armoede en schulden verschillende verhalen schuilen. Ik wil dat mensen over hun vooroordelen heen stappen. Armoede kan immers iedereen overkomen.”

“Hoe ga ik dit oplossen?”

“Toen ik zelf nog bemiddeld was en in een koophuis woonde dacht ik niet na over hoe het is om zonder geld te leven. Ik geloof ook niet dat ik een oordeel had over arme mensen, maar ik was wél van mening dat iedereen kan werken. Dat deed ik immers zelf ook. Door samenloop van omstandigheden – scheiding, economische crisis, werkeloos, ziekte – zat ik ineens zelf in de schulden.”

“Er zijn momenten geweest waarop ik het allemaal echt even niet meer wist. Dan lag ik huilend in bed en dacht ik ‘hoe ga ik dit in godsnaam oplossen’.”