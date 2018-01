Wát een stem: Jim van der Zee overspoeld met tienen in The Voice

Een spetterend begin van de eerste liveshows van The Voice of Holland: Jim van der Zee vertolkte het nummer Vincent van Don McLean en wist daarmee de jury volledig in te pakken. De juryleden waren zó onder de indruk van zijn optreden, dat hij maar liefst vier tienen kreeg.

De vier coaches waren het er unaniem over eens dat het optreden van Jim het hoogste cijfer verdiende. Waylon loofde het gitaarspel van Jim ‘’Het is geweldig. Die gitaar hoort echt om je nek. Eindelijk iemand die het gewoon wel kan.’’ Ook zijn eigen coach was laaiend enthousiast. ‘’Ik vind jouw stem, vooral met dit nummer, echt betoverend mooi’’, sprak Anouk.

Nóg een spetterend optreden

Naast Jim maakte ook Demi van Wijngaarden grote indruk met haar optreden. De pupil uit team Ali B. kreeg van Waylon een 10 en van het publiek kreeg een score van 8,63. Deze cijfers waren goed voor een tweede plek achter Jim.

Bron: The Voice of Holland. Beeld: YouTube