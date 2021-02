Waarom het goed is om juist nu op een vrouw te stemmen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen

Maar moeten we niet kijken naar kwaliteit in plaats van gender?

Ja, maar je kunt ervan uitgaan dat iedere verkiesbare kandidaat gekwalificeerd genoeg is om te werken in de Tweede Kamer. Letten op gender maakt volgens Stem op een vrouw uit. “Met meer vrouwen en diversiteit in de politiek gaat de kwaliteit van de politiek erop vooruit. Er worden dan bewezen betere besluiten genomen op gebied van onder meer onderwijs, zorg, milieu en economie. Op dit moment is er in de politiek een tekort aan vrouwen en diversiteit en dat is slecht voor de kwaliteit. Om dat te verbeteren, is het belangrijk dat we verschillende soorten mensen verkiezen; al die verschillende ervaringen zorgen ervoor dat iedereen een stem heeft.”

Komen er echt meer vrouwen in de politiek als ik op een vrouw stem?

Zeker. Dat kun je doen door ‘slim’ te stemmen. Neem bijvoorbeeld D66. Met Sigrid Kaag als lijsttrekker weet je dat ze al zo goed als verzekerd is van een zetel in de Tweede Kamer. Stem op een vrouw heeft een handige tip om meer vrouwen aan een zetel te helpen. “Bij de verkiezingen kunnen peilingen een hulpmiddel zijn. Stel dat een partij volgens de peilingen 5 zetels krijgt, stem dan op een vrouw vanaf plek 5 op de lijst.” Door op de vrouwen te stemmen die net buiten de peilingen vallen, kun je ervoor zorgen dat meer vrouwen in de Tweede Kamer komen.

Het werkt echt, want door deze tactiek kwamen in 2017 drie vrouwen extra in de Tweede Kamer, in 2018 tientallen in de gemeenteraad en in 2019 drie vrouwen meer in het Europees parlement. Maar het is natuurlijk het belangrijkst dat je op iemand stemt die jou het meest aanspreekt.