Huilende Qmusic-dj Stephan Bouwman vertelt openhartig over depressie

Qmusic-dj Stephan Bouwman heeft ontzettend veel luisteraars geraakt nadat hij live op de radio openhartig vertelde over zijn depressie. “Ik wil gewoon eerlijk met jullie zijn, zoals jullie dat ook tegen mij zijn.”

Stephan vertelde in zijn middagshow hoe hij wordt geteisterd door een stemmetje in zijn hoofd. “Als ik in de spiegel kijk, dan zegt dat stemmetje hoe lelijk ik ben. En als ik iets doe, dan vindt-ie dat heel slecht. Het kan eigenlijk nooit goed. De laatste dagen is die stem echt heel hard en dat is verdomde moeilijk om mee om te gaan.”

Taboe

De dj wil door zo eerlijk over de ziekte te praten, proberen het taboe te doorbreken. “Natuurlijk is het een schreeuw om aandacht, maar niet alleen voor mezelf, maar voor iedereen die er last van heeft.”

Wachtlijst

Hij staat op dit moment op de wachtlijst om professionele hulp te krijgen. De gedachte dat hij niet de enige is, sterkt hem. Stephan wordt na zijn dappere bekentenis overspoeld met steunbetuigingen op social media.

Dappere gast, die Stephan Bouwman! https://t.co/KsRpJUYTOY — Bram Bakker (@drbrambakker) February 28, 2018

Ik vind het zo goed dat dit kan op de radio, gewoon echt en puur! ♥ Waarom ik altijd het liefst #qmusic blijf luisteren 🙂 https://t.co/2fFAJetrSB — Andrea Hokse (@andreahokse) February 28, 2018

Veel mensen worstelen met eenzelfde gevoel als Stephan. Maandenlange wachtlijst staat ze te wachten. We denken dat verdraagt een ‘gebroken geest’ wel, terwijl het zoveel meer pijn kan doen dan een gebroken been. #ggz #wachtlijsten #innovatie https://t.co/9as3YYxfmc — Jose Geertsema (@JoseGeertsema) February 28, 2018

