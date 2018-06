Déze internationale ster werd op een Nederlandse geitenboerderij gespot

Bezoekers van geitenboerderij Ridammerhoeve in Amsterdam waren dit weekend in goed gezelschap: niemand minder dan Shakira stond samen met haar kinderen geitjes te melken.

De Colombiaanse zangeres was na haar concert van zaterdagavond in Nederland gebleven, en besloot haar weekend in ons kikkerlandje optimaal te benutten.

Geiten melken

Samen met haar kinderen bracht ze een bezoek aan de Ridammerhoeve in het Amsterdamse Bos. Op social media plaatste Shakira een filmpje waarop te zien is hoe één van haar zoons een geit melkt. Ook op het Facebook-account van de geitenboerderij is een foto te zien van de zangeres.

Uitgestelde tour

Maandag gaat de wereldtournee van Shakira verder met een concert in Londen. Eigenlijk zou de zangeres in november al in Amsterdam optreden, maar vanwege problemen met haar stem moest ze het concert toen uitstellen.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Shownieuws. Beeld: Getty