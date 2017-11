Je raadt nóóit wie de ster achter dit Halloween-kostuum is

Er is maar één Amerikaanse ster de koningin van het Halloween-kostuum. Dit jaar was haar kostuum zó goed dat je haar echt niet herkende. Zie jij wie het is?

Al 18 jaar lang geeft topmodel Heidi Klum elk jaar een groot feest met Halloween. En dan pakt ze zelf ook echt uit met haar kostuum. Want ja, de vrouw achter het masker is inderdaad Heidi herself. Dit jaar ging ze verkleed als de weerwolf waarin Michael Jackson verandert in de clip van Thriller. En dat zag er echt fantastisch uit:

Happy Halloween!!!! 🖤🎃🕷💀🦇👻 Een bericht gedeeld door Heidi Klum (@heidiklum) op 31 Okt 2017 om 11:58 PDT

Een bericht gedeeld door Heidi Klum (@heidiklum) op 31 Okt 2017 om 2:09 PDT

Een bericht gedeeld door Heidi Klum (@heidiklum) op 31 Okt 2017 om 12:40 PDT

Such an amazing night celebrating @zacposen with @elizabethtayloraidsfoundation and @mothers2mothers! Happy birthday 💙 📸: @gettyentertainment @heartquakepics Een bericht gedeeld door Heidi Klum (@heidiklum) op 25 Okt 2017 om 9:04 PDT

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron en beeld: Instagram.