Longarts luidt de noodklok: "We gaan niet zeulen met stervende mensen"

Longarts Sander de Hosson luidde afgelopen weekend de noodklok: de prestaties van ziekenhuizen worden met elkaar vergeleken op basis van het aantal sterfgevallen en dit zorgt ervoor dat patiënten vlak voor hun overlijden soms elders worden ondergebracht. “Laten we ophouden met deze flagrante onzin. We gaan niet zeulen met stervende mensen.”

De longarts van het Wilhelmina ziekenhuis in Assen beschrijft op zijn blog een situatie waarin overlegd wordt over een hoogbejaarde patiënt met uitgezaaide darmkanker. De 89-jarige vrouw is stervende. Een kwestie van dagen, misschien zelfs minder. De arts-assistent stelt voor om de dame over te plaatsen naar een verpleeghuis. “Er is nog plek. Dat is toch ook beter voor het sterftecijfer.” De Hosson weet niet wat hij hoort. “Er ligt hier een stervend mens dat goede zorg nodig heeft om in een voor haar veilige omgeving te overlijden”, schrijft Sander. “En dat is in dit geval hier, in het ziekenhuis.” Hij stelt de vrouw dan ook gerust. “Natuurlijk blijft u hier.”

Hobbelige ambulances

Volgens de arts is het sterftecijfer voor ziekenhuizen zo belangrijk geworden dat het ten koste gaat van de patiënten. “We gaan niet zeulen met stervende mensen, ze op brancards hijsen, ze vervoeren in hobbelige ambulances, zodat ze hun laatste adem de volgende dag een kilometer verder kunnen uitblazen om het sterftecijfer van het ziekenhuis goed te houden.” De Hosson benadrukt dan ook dat patiënten zich niet blind moeten staren op het sterftecijfer van hun ziekenhuis. Als dat cijfer sterk gedaald is, betekent het namelijk niet automatisch dat er minder patiënten overlijden. “Ze sterven ergens anders.”

