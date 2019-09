Kijkers 'Sterren op het doek' verbazen zich over reactie kunstenaar na verlies

Het Omroep Max-programma Sterren op het doek is sinds een aantal weken weer terug op televisie. Dinsdagavond werd Floortje Dessing geportretteerd door 3 kunstenaars en een van die kunstenaars bleek niet heel goed tegen haar verlies te kunnen.

Kunstenaars Martijn Versteeg, Gaïd Ombre en Richard van Mensvoort kregen de opdracht om een portret van de presentatrice te maken. Alle schilderijen waren prachtig, maar toch moest Floortje één kunstwerk kiezen dat ze graag mee naar huis wilde nemen.

Slechte verliezer

Floortje liet het kunstwerk van Ombre als eerste afvallen en dat had de kunstenares totaal niet zien aankomen. “Echt? Dat had ik niet verwacht”, was haar eerste reactie. Presentator Ozkan Akyol voegde toe dat de vrouw al dacht dat ze gewonnen had, waarop ze zei: “Ja, ik kan het niet geloven, echt serieus.” Op dat moment werd het ook voor Floortje ongemakkelijk, want zij moest een keuze maken. Ze gaf dan ook aan dat ze het een moeilijke keuze vond, maar daar nam Gaïd Ombre geen genoegen mee: “Ja, maar ik vind dit mooier. Dat is smaak. Ik hou ervan als het minder een portret is en meer echt een verhaal. Ik ben echt verbaasd.”

Reacties

De kijkers waren net zo verbaasd als Ombre zelf. Niet omdat zij niet gekozen werd, maar omdat ze haar reactie niet aan hadden zien komen. “Je hebt slechte verliezers, en oprecht slechte verliezers”, is een van de reacties:

#sterrenophetdoek Ik kan er nog niet overuit, heb alle afleveringen van dit prachtige programma gezien. Met vele goeie en mindere goeie kunstenaars, maar zo 1 als Gaid nog nooit. Mijn god wat een arrogante vrouw was dat. Volgens mij dachten vele kijkers, WAT… — ❤ ANJA ❤ (@AnjaJosTweet) September 17, 2019

Zelfverzekerdheid is niet hetzelfde als zelfingenomenheid #sterrenophetdoek — Peter Baak (@peerwereld) September 17, 2019

Olie stom om te gaan discussiëren welke de mooiste is. Dan krijg je als kunstenaar zon groot podium en dan reageer je zo puberaal opstandig. Iemand is meer geïnteresseerd in jou, terwijl je doek best aardig was. Gemiste kans. #sterrenophetdoek — Marina Huisman מרינה I ❤️ ✝️✡️ (@MCJHuisman) September 17, 2019

Je hebt slechte verliezers, en oprecht slechte verliezers. #sterrenophetdoek — Stephan (team 🇳🇱🇪🇺🌍♇) (@stephan_nl_) September 17, 2019

Onsympathiek mens die kunstenares. Ze neemt het #Floortje kwalijk dat deze niet voor haar doek kiest. Ook erg respectloos naar de andere kunstenaars toe. #Sterrenophetdoek — Gemma (@gemmaGld) September 17, 2019

Bron: AD.nl. Beeld: Omroep Max