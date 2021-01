Sterren Scrollen: pikant kiekje van ‘BZV’-milou en een jarige Wendy

Nu de kinderen zoveel thuis zijn, hoef je maar één seconden niet op te letten of ze hebben de hele bank ondergetekend met balpen. Zucht! Want hoe krijg je dat er in hemelsnaam weer af?

Een schoonmaak-goeroe en tevens zelf moeder deelt daarvoor een geniale tip op TikTok. Het enige wat je nodig hebt is een bus haarlak.

Advertentie

Kinderen thuis

Nu de scholen en de kinderopvang vanwege de lockdown weer hun deuren hebben gesloten, zijn de kinderen opnieuw 24/7 thuis. Dat is pittig, want hoe ga je die kinderen de hele dag vermaken? Bovendien is het, als je even niet oplet, in no-time weer een bende in huis. En dan is het lastig om de meubels vlekvrij te houden.