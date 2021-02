Winkels krijgen er naast de optie van click & collect vanaf 3 maart nog een versoepeling bij. Mensen mogen op afspraak binnen komen winkelen. Een soort private shopping, maar onder strikte voorwaarden. Wat zijn die regels precies? En welke winkels doen er (niet) aan mee?

Als je nu al droomt van minimaal 10 minuten een Ikea of Action bijna voor jezelf hebben, lees dan vooral even verder.

We mogen vanaf woensdag 3 maart op afspraak winkelen bij niet-essentiële winkels. Denk aan kledingwinkels, meubelzaken, budgetketens, boekenhandels en tuincentra. Een bezoekje aan zo’n winkel mag straks maar wel met déze regels:

je maakt minstens 4 uur van tevoren een afspraak, online of telefonisch

je komt in je eentje

je mag minimaal 10 minuten winkelen. Er geldt geen algemeen maximum, dit hangt af van het tijdslot dat je van de winkel krijgt

er mogen maximaal twee mensen tegelijk per verdieping zijn. Met het oog op het minimale tijdslot van 10 minuten, kan een zaak met één verdieping in theorie dus maximaal 12 klanten per uur ontvangen. Een winkel met drie verdiepingen 36.

je draagt een mondkapje tijdens je bezoek

je houdt 1,5 meter afstand

Grote winkels twijfelen

Waar het voor de klanten en kleine ondernemers misschien een fantastische uitkomst is voor nu, balen grotere ketens juist een beetje. Voor winkels met honderden tot duizenden vierkante meters oppervlakte is maximaal twee personen tegelijk ontvangen namelijk bepaald niet lucratief. Ze halen het er eigenlijk niet uit ten opzichte van het personeel en de energie die betaald moeten worden voor het pand.

Bovendien heb je in veel van die grote panden aan 10 minuten lang niet genoeg om door de winkel te struinen. Hoe minder tijd over, hoe minder bezoeken en dus ook hoe minder opbrengsten. Het liefst zouden die grotere ketens een x-aantal personen per vierkante meter willen ontvangen. Maar voorlopig moeten ze het met de bovengenoemde regels doen. Daarom maken ook niet alle winkels gebruik van de optie.

Bij welke winkels kun je vanaf 3 maart wel/niet winkelen op afspraak?

Droomde jij er al van om bijna in je eentje door Ikea te struinen? Helaas: de woonketen heeft inmiddels laten weten het bij click & collect te houden. Wel is er de optie om langs te komen als je gebruik maakt van de online planservice voor bijvoorbeeld een keuken. Als je zo’n grote aankoop maakt, wil je het product en materiaal namelijk vast wel in het echt bekijken, onder begeleiding van een medewerker.

De Bijenkorf houdt de deuren voorlopig helemaal gesloten. Maar wil je graag nieuwe planten en bloemen in huis halen, dan heeft Intratuin wél goed nieuws: daar wordt winkelen op afspraak mogelijk, laat de directeur weten aan NOS. “Want je moet alles aangrijpen wat je kunt aangrijpen. (…) Maar het wordt een trieste bedoening.” Ook Blokker gooit de deuren per 3 maart open.

De Hema, Action, Praxis en C&A geven aan nog aan het puzzelen te zijn over het winkelen op afspraak, maar zijn dus wel van plan om het mogelijk te maken. Net als ketens va De Mandemakers Groep (DMG), waar winkels als Keuken Kampioen en Piet Klerkx onder vallen. “Het vraagt om een hele goede digitale voorbereiding waarbij al keuzes zijn gemaakt en zaken zijn opgemeten”, omschrijft DMG-directeur Robert Coppens tegenover RTL Nieuws. “We hebben dan online al frontjes of stoffen laten zien. In 10 minuten kan de klant dan in de winkel de definitieve keuzes maken. Dat is makkelijker dan alles online doen.”

Ben jij benieuwd of de winkel waar jij graag naartoe wilt per 3 maart te bezoeken is? Kijk dan op de site of social media van de betreffende winkel of – heel old school – bel ze gewoon even.

Bron: Rijksoverheid, NOS, de Volkskrant, RTL Nieuws. Beeld: Getty Images.