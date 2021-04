Wat doen de sterren vandaag? De online redactie gaat scrollend de dag door en zet de leukste kiekjes van bekend Nederland op een rijtje.

Wendy van Dijk

De moeder (77) van Wendy van Dijk (50) heeft haar eerste vaccinatie gekregen en dat is prima gegaan. “Ze is zo FIT als een hoentje zoals jullie wellicht weten. Wandelt elke dag minimaal 10 km ( ook uit verveling, eerlijk is eerlijk ) maar dat helpt haar enorm. Daardoor zit ze in deze moeilijke tijd toch een stuk beter in haar vel. Op naar de tweede prik en we zijn dankbaar dat corona nog niet heeft toegeslagen bij ons. Er wordt hier in Hilversum twaalf uur achtereenvolgens geprikt, zeven dagen in de week. Keep up the good work! Dank jullie wel”, schrijft de presentatrice bij een foto van haar moeder.

William Rutten

Fotograaf William Rutten (51) heeft op Instagram drie oude foto’s van acteur Antonie Kamerling (1966-2010) gedeeld. Bij de reeks foto’s schrijft hij: “Ik vond gisteren deze foto’s van Antonie die een enorme glimlach op mijn gezicht brachten. We deden zoveel shoots samen dat we van gekkigheid niet meer wisten wat we nog moesten doen… Dit 3 Luik was het simpele verhaal van zitten, opstaan en jas aandoen, en weglopen… En het werd nog gepubliceerd ook tot ons grote plezier!”

Robin Martens

Robin Martens (29) is in verwachting van haar eerste kindje en deelt vandaag haar levensmotto op Instagram. “Dreams come true if you really want them to. Wat is jouw levensmotto?”, vraagt de actrice zich af.

Nicolette Kluijver

Nicolette Kluijver (36) begint de dag met een stralende lach op Instagram. “Smiles are contagious… be a carrier“, schrijft ze in het onderschrift.

Annemarie Keizer

Annemarie (36) en Simon (36) Keizer zijn vandaag negen jaar getrouwd. Hun jubileum viert Annemarie met een romantische foto van hun trouwdag .

Freek Vonk

Freek Vonk (38) poseert met twee enorme bloedzuigers op zijn arm op Instagram. In het onderschrift vertelt hij uitgebreid hoe ‘twee prachtige, grote bloedzuigers’ zich hadden vastgezogen tijdens een zwemtochtje op zoek naar krokodillen in de Indonesische jungle.

Sylvie Meis

Hoera! Sylvie Meis (43) mag vandaag 43 kaarsjes uitblazen. Daar hoort natuurlijk een bijpassend filmpje bij op Instagram: inclusief een roze jurk, kroon en een enorme taart.

Esther Verhoef

Esther Verhoef (52) trekt zich samen met haar hond terug in de natuur. “Mijn ontdekking van de Noordzeekust – ik hield eerlijk gezegd nooit zo van dat grauwe, koude, dat constante gebulder en gebeuk, en al die zieltogende zeediertjes in het zand (met af en toe een uitzondering, in goed Zeeuws gezelschap), maar verdorie, wat was het rustig en divers en fabelachtig mooi.”

Edsilia Rombley

Maandagavond werd bevestigd aan Shownieuws dat de 42-jarige modeontwerper Dennis Diem is overleden. De ontwerper maakte onder andere outfits voor The Ladies of Soul. Edsilia Rombley (43) plaatste een foto van Dennis op Instagram en laat weten dat ze de nabestaanden sterkte wenst. “Een lieve man, die prachtige kleding heeft ontworpen en waar ik zo fijn mee samen heb gewerkt.”

Bron: Instagram. Beeld: BrunoPress.