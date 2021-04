Wat doen de sterren vandaag? De online redactie gaat scrollend de dag door en zet de leukste kiekjes van bekend Nederland op een rijtje.

André Hazes

Tweede Paasdag viert André Hazes met zijn zoontje. Traditioneel verft hij eitjes met hem, laat hij op Instagram zien met een huislijke foto.

Samantha Steenwijk

Samantha Steenwijk wenst haar volgers een vrolijke tweede Paasdag. Ze deelt erbij een grappige video van een wel heel bijzonder cadeautje voor haar dochter.

Chantal Janzen

Sommige Paastradities moeten in ere gehouden worden, ook nu alles anders is. Of misschien juist wel dán, meent Chantal Janzen. Ze deelt een foto waarop ze geheel in stijl konijnenoren draagt. “Traditie”, schrijft ze erbij.

Bridget Maasland

Bridget Maasland viert Pasen op z’n sportief. Samen met haar zoontje Mees gaat ze skeeleren, wat een gezellig kiekjes van moeder en zoon oplevert.

Marieke Elsinga

Marieke Elsinga geniet met volle teugen van een paar dagen vrij, schrijft ze. “Ik hou van mijn werk hoor, maar wat is het zalig om even niets te hoeven!”, aldus de radio-dj.

Miljuschka Witsenhausen

Heb je veel eitjes over? Maak er dan pittige gevulde eieren mét chorizo van! “Tweede paasdag, dus tijd voor een lekker makkelijk eiergerechtje. Het wordt slecht weer dus lekker thuis blijven en genieten van lekkere paashapjes”, schrijft Miljuschka bij het recept.

