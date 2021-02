Mensen die kampen met slaapproblemen, onrustige gevoelens en/of nachtelijk piekeren, kunnen baat hebben bij een verzwaringsdeken. Slapen onder een dergelijke ‘gravity blanket‘ zou wonderen doen voor je slaap, waardoor rusteloze slapers er iedere nacht graag weer onder kruipen. Maar hoe was je zo’n deken eigenlijk?

Dergelijke dekens zijn best kostbaar, dus je wilt natuurlijk voorkomen dat je hem verpest door een verkeerde wassessie.

Mocht je er nog nooit van hebben gehoord: een verzwaringsdeken is een deken die – zoals de naam al doet vermoeden – zwaar is. Dit zorgt ervoor dat je je geborgen en veilig voelt, veiliger in ieder geval dan onder een normale deken. Ook kan het de afgifte van het gelukshormoon serotonine bevorderen én verlaagt de druk de aanmaak van het stresshormoon cortisol. Het resultaat? Een ontspannender gevoel en een verbeterde nachtrust.

Fijnwasprogamma

De meeste dekens kun je gewoon in de wasmachine doen, dat scheelt een hoop gedoe. Maar pas wel op dat je ze niet te heet wast. Verzwaringsdekens zijn gevuld met plastic korrels, rijst of zand, en dus kun je de temperatuur het best zo laag mogelijk houden om dit materiaal niet te beschadigen. Een fijnwasprogramma is de veiligste keuze, dan kom je niet voor nare verrassingen te staan.

Wasmiddel

Zoete, geurende wasmiddelen zijn heerlijk, maar voor deze deken kun je het best kiezen voor natuurlijk, niet-chemisch en vloeibaar wasmiddel. Wasverzachter is al helemaal uit den boze, want dit kan het vulmateriaal van de deken beschadigen. Na het wassen even extra centrifugeren kan helpen om de deken helemaal droog te krijgen, mocht -ie nog wat vochtig uit de trommel komen.

Eens per maand wassen

Eens per maand wassen is volgens experts voldoende. Toch raadt Jessica Ek van het American Cleaning Institute aan om juist zo min mogelijk te wassen, al helemaal als de deken gevuld is met zand. Tussen de wasbeurten door de deken in de buitenlucht uithangen, kan al helpen om de deken weer fris te laten ruiken.

Bron: Tipsenweetjes. Gravity-deken. Beeld: Getty Images.