Sterren Scrollen: Fred van Leer is letterlijk stil van alle lieve reacties na ‘Hoge Bomen’

De één doet met een glimlach de afwas, de ander ziet er als een berg tegenop. En stofzuigen, dat is een heerlijk klusje. Of vind jij juist van niet? Dit zegt jouw afkeer van bepaalde taken in het huishouden over je persoonlijkheid.

En… dit is uiteraard níet wetenschappelijk bewezen.

1. Het schoonmaken van de kattenbak

Jij bent: een gestrest type

Toegegeven, het is lang zoeken naar iemand die niets liever in het huishouden doet dan het schoonmaken van de kattenbak, maar als dit kleine klusje je zó tegenstaat is het misschien tijd om je agenda wat minder vol te plannen en op vakantie te gaan (wel nádat je de kattenbak geleegd hebt natuurlijk).