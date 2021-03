Waar Melissa Kremer normaal altijd heel actief is op haar Instagram, heeft ze de laatste tijd weinig van zich laten horen. Veel van haar volgers maken zich dan ook zorgen om haar. Influencer Bas Smit heeft daarom vandaag een update over haar gezondheid gegeven.

In zijn Instagram Stories vertelt Bas Smit dat Melissa het momenteel erg zwaar heeft.

“Krijg superveel bezorgde berichtjes over Melissa, omdat ze stil is op Instagram”, schrijft de man van Nicolette van Dam. “Melissa heeft inderdaad superzware dagen en is keihard aan het knokken, maar zoals jullie van haar gewend zijn geeft ze niet op. Ze is heel dankbaar voor de support van iedereen en blijft lichtpuntjes zien.”

Heel onverwacht komt dit nieuws niet, Melissa liet namelijk vorige week dinsdag al weten dat ze volgens experts niet heel lang meer te leven heeft. “Hoe ga ik dit vertellen? Het is klaar…”, zo begon Melissa. “Ik heb het lang volgehouden maar mijn lichaam kan het niet meer aan. Het gaat nu heel snel. De artsen denken dat ik vanaf nu steeds meer zal slapen en uiteindelijk in een hele diepe slaap terecht kom.”

‘Ik ga winnen’

Volgens Melissa is het niet meer mogelijk om bloedtransfusies te krijgen, omdat haar bloed door de kanker te stroperig is. “Ik probeer dit van me af te zetten nu, ik heb zo veel gehuild vandaag. Of we nog dagen hebben of een week of twee weken, we weten het gewoon niet. Het is het laatste restje dat mijn lichaam heeft, dat gaat mijn lichaam nu gebruiken. Wanneer het lijfje op is, dan is het op. We hebben geen trucjes meer in huis om nog iets te doen.” Toch blijft Melissa strijdvaardig: “De kanker gaat niet winnen. Ik ga winnen, want ik ga door tot het einde.”

Leukemie

Melissa kreeg in 2015 de diagnose leukemie. Ze leek in eerste instantie hersteld te zijn, maar later keerde de leukemie alsnog terug. Op haar Instagram deelt Melissa geregeld updates over haar gezondheid. Ook schreef ze haar eigen boek genaamd Mijn Kwaadbloed dat je hier kunt bestellen.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Melissa Kremer (@mijnkwaadbloed)

