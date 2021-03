Sterren Scrollen: dubbel feest in huize Krabbé & Simon Keizer laat kwetsbare kant zien

Lars, die wegens ernstige gedragsproblemen anderhalf jaar in een instelling woonde, is terug in zijn geboortestad Amsterdam. Hij woont acht maanden bij een begeleid wonen groep. Dan komt zijn achttiende verjaardag in zicht. De gemeente heeft een flat voor hem klaarstaan. Tijd om op eigen benen te leren staan, vindt men. Zijn moeder ziet alles met lede ogen aan.

Lars woont nu twee weken ‘op kamers’. Toch staat hij door de week nog regelmatig voor de deur. Zowel overdag als ‘s nachts. Want ‘anders moet hij helemaal naar daar’ zoals hij het zelf omschrijft. Hij vertelt niet veel over zijn flatje. Koken doet hij er in ieder geval nooit. Waar hij van leeft, is me een raadsel. Zijn medebewoner heeft hij ook nog nooit ontmoet. “Die is er nooit, ma”, antwoordt hij mij als ik hem ernaar vraag.

Advertentie

Privacy

Het zint me niets dat Lars helemaal in zijn uppie woont, tig hoog in een buitenwijk van de stad. Wat zou daar allemaal gebeuren? Dat er camerabewaking is, stelt me enigszins gerust. Al zint Lars dat zelf helemaal niet.

“Het is een inbreuk op mijn privacy,” moppert hij. Waardoor mijn achterdocht nog iets verder wordt aangewakkerd. Gelukkig gebeuren er ook positieve dingen. Wanneer Lars op een middag met zijn jas aan in de kamer staat, zijn Louis Vuitton muts diep over zijn oren getrokken zegt hij: “Ma, ik wil naar school.”

Ik kan mijn oren nauwelijks geloven. “Top plan!” roep ik hem achterna als hij de trap naar beneden afloopt.

Boete