Sterren Scrollen: Humberto Tan viert bijzondere mijlpaal

Voor ons zal de avondklok over niet al te lange tijd verdwijnen, maar als het aan experts ligt, wordt er per direct een avondklok voor katten ingevoerd. Jaarlijks worden er namelijk 18 miljoen vogels gedood door katten, terwijl dit makkelijk voorkomen zou kunnen worden.

Zowel de Vogelbescherming als de Bond van Friese Vogelwachten (BFVW) luiden de noodklok over de huidige situatie.

Jonge vogeltjes sterven vroege dood

Momenteel is het broedseizoen in volle gang, maar helaas zijn het vaak de jonge vogeltjes die een vroege dood sterven doordat ze door katten worden aangevallen. Met de campagne ‘Kuikens in het land, poes in de mand’ hoopt de BFVW kattenbaasjes zo ver te krijgen dat ze hun katten ’s nachts binnenhouden. De bond merkt de laatste jaren een dalende trend in de populatie van de weidevogel. Dit heeft te maken met vossen, maar ook zeker met katten. “Vooral in het broedseizoen. Katten gaan achter de kuikens in het land aan,” zo legt Titus Sijmonsma van de bond aan RTL Nieuws uit. Het jagen gebeurt volgens hem voornamelijk ’s nachts. “Want dan blijven de kuikens in het nest. Overdag ziet de vogel de kat nog aankomen. Maar ’s nachts is dat een stuk moeilijker.”