Sterren Scrollen: déze BN’ers vieren Internationale Vrouwendag

In de nacht van zondag op maandag was het lang verwachte Oprah-interview van Meghan en prins Harry te zien in Amerika. Geen enkel onderwerp was off limits en dat zorgde voor heel wat heftige en opvallende uitspraken.

Wil je het bijzondere gesprek met eigen ogen zien? Dan moet je nog even geduld hebben. In Nederland is het interview pas op dinsdag 9 maart om 20.30 uur op Net5 te zien. België is iets eerder, daar kun je het maandag 8 maart om 21.20 uur al zien op de zender Eén.

Advertentie

Kun je niet wachten? Lees dan snel verder, want wij zetten de opvallendste en heftigste uitspraken voor je op een rij:

Mentale gezondheid

Meghan vertelt dat het tijdens haar zwangerschap van Archie erg slecht ging met haar mentale gezondheid. “Ik schaamde me om het te zeggen tegen Harry omdat hij al te maken heeft gehad met verlies. Maar ik wist dat als ik het niet zou zeggen, ik het zou doen. Ik wilde gewoon niet meer leven”, legt ze uit. Maar hulp zoeken werd vanuit het koningshuis ten zeerste afgeraden. “Ik zei dat ik ergens heen moest voor hulp. Ik zei dat ik me nog nooit zo gevoeld had. Maar ik kreeg te horen dat dat niet kon, dat het niet goed zou zijn voor het instituut.”

Huidskleur Archie

Toen Meghan zwanger was van zoontje Archie zijn er verschillende gesprekken zijn geweest over zijn huidskleur. Volgens de hertogin van Sussex was het koningshuis namelijk bezorgd over hoe donker zijn huidskleur zou worden. “Er werd gesproken over dat hij geen beveiliging zou krijgen en geen titel en er waren zorgen en gesprekken over hoe donker zijn huid zou zijn bij geboorte”, vertelt ze aan Oprah.

Deze gesprekken werden niet met Meghan zelf, maar met Harry gevoerd. In het interview wil Harry niet ingaan op vraag van Oprah over welke koningsleden deze gesprekken met hem voerde. Later zegt Oprah in een reactie op het interview dat Harry alleen heeft gezegd dat zijn grootmoeder Elizabeth en grootvader Philip niet bij deze gesprekken zijn geweest.

Harry’s band met vader Charles

Harry heeft ook een boekje open gedaan over de band met zijn vader, prins Charles. Sinds de eerste gesprekken die Harry en Meghan met hem voerden over een minder zichtbare rol in het koningshuis, begon de band tussen vader en zoon al te verslechteren. “Hij nam de telefoon niet meer op als ik belde, omdat ik het heft in eigen handen nam”, zegt Harry. Inmiddels neemt Charles de telefoon weer op, al is de band nog steeds niet helemaal hersteld.

Kate maakte Meghan aan het huilen

Tijdens de voorbereidingen van haar huwelijk in 2018, heeft Meghan haar schoonzus Kate Middleton nooit aan het huilen gemaakt. Tegen Oprah zegt ze dat juist zíj in tranen was na een meningsverschil met Kate. “Ik zeg dat niet om iemand te kleineren, want de week van de bruiloft was heel heftig en Kate was ergens boos over.”

Ze trouwden drie dagen eerder al in het geheim

Gelukkig deelt het stel ook wat vrolijker nieuws. Zo blijken Harry en Meghan al eerder getrouwd te zijn. De royal wedding vond plaats op 19 mei 2018 in St George’s Chapel, maar officieel hebben ze drie dagen eerder elkaar al het ja-woord gegeven. “Niemand weet dit, maar we belden de aartsbisschop en we zeiden dat dit ding, dit spektakel, voor de wereld zou zijn. Maar we wilden dat onze verbintenis tussen ons zou zijn.” Een intieme ceremonie met z’n drietjes.

Geslacht tweede kindje

Ook verklappen ze of Archie een broertje of een zusje krijgt. Op Valentijnsdag maakten Meghan en Harry bekend dat ze in verwachting zijn van hun tweede kindje. “We kunnen bevestigen dat Archie een grote broer wordt”, vertelde een woordvoerder van het stel destijds aan de BBC.Wat het geslacht van het tweede kindje is, was nog niet bekend. Maar daar brengt Meghan zondagavond verandering in. Zonder teveel poespas vertelt Meghan dat Archie een zusje krijgt!

Meghan Markle kijkt haar zwangerschapslooks af van dít stijlicoon:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: CBS. Beeld: Brunopress