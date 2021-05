Sterren scrollen: Jim Bakkum en zijn vrouw Bettina delen ontroerend bericht

Wat doen de sterren vandaag? De online redactie gaat scrollend de dag door en zet de leukste kiekjes van bekend Nederland op een rijtje. Deze week met onder anderen Jim Bakkum.

Monique geniet van een vakantie samen met haar zoontje en deelt deze prachtige foto. Wat heerlijk!

Annemarie feliciteert de liefde van haar leven met zijn 37e verjaardag en deelt deze prachtige foto van haar man. “Mijn man, mijn rots, mijn thuis”, schrijft ze over Simon.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door AnneMarie Keizer (@mrskeizer)

Barbara Sloesen

Lekker in de natuur: dat is hoe het weekend van actrice Barbara Sloesen. Dit stoere pak staat haar goed!

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Barbara Sloesen (@barbarasloesen)

Samantha Steenwijk

Ook Samantha is even lekker dicht bij de natuur dit weekend. Zij spendeert haar dag bij haar paard. Wat een plaatje is het. Op de foto is te zien hoe ze haar paard even goed verwent door hem aan zijn enkels te kriebelen. “#Hetblijfttochmijnkind”, zegt Samantha daarover.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Samantha Steenwijk (@samanthasteenwijk)

Britt Dekker

Ook Britt Dekker spendeert haar weekend met haar paard. Op Instagram deelt ze een sprookjesachtige foto van haarzelf en George. “Our own fairytale“, schrijft ze bij het prachtige plaatje.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Britt Dekker (@brittdekker92)

Jim Bakkum

Jim Bakkum blikt in deze post even terug op zijn Make up your mind-avontuur. Hij praat over de reden voor hem om mee te doen. “Mijn énige reden om mee te doen was om ieder klein meisje of jongetje dat thuis zat te kijken mee te geven dat het meer dan oké is om anders dan ‘de norm’ te zijn! Een norm bestaat niet. Wees wie je bent. Dát is de norm.”

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door J I M B A K K U M (@jimbakkum)

Bettina Holwerda

Ook Bettina deelt vol trots een bericht over haar man. “Kijk nou hoe mooi mijn man is, hoe mooi mijn vrouw is, hoe mooi mijn mens is”, schrijft ze bij een foto van Jim als drag queen. Wat een mooie woorden.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door BETTINA HOLWERDA BAKKUM (@bettina_holwerda)

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Instagram. Beeld: Brunopress.