Sterren scrollen: Kim Feenstra blikt terug op 6 maanden moederschap

Mark Rutte begon dit weekend somber gestemd over eventuele versoepelingen per 28 april. Maar na het Catshuis-overleg van zondag, klinkt er positiever geluid.

De ontwikkeling van het coronavirus verloopt gunstiger dan de afgelopen dagen werd verwacht, zo luidt de belangrijkste conclusie uit het overleg volgens ingewijden.

Derde piek achter de rug

Het lijkt erop dat de piek van de derde golf is bereikt, zo meldt zowel het OMT als RIVM-directeur Jaap van Dissel. Volgens Van Dissel lijkt er ook sprake te zijn van ‘een afvlakking’ van het aantal ziekenhuisopnames. Het aantal nieuwe patiënten per dag neemt wat af, wat kan betekenen dat de derde besmettingsgolf bereikt is. Deze signalen zijn volgens ingewijden zondag gedeeld met het kabinet in het Catshuis. En die vergroten mogelijk de kans dat er per 28 april alsnog versoepelingen plaatsvinden.

Versoepelingen per 28 april met potlood in de agenda

Hoopvolle signalen dus, zeker na de mededeling van Rutte dat er mogelijk pas vanaf half mei versoepelingen komen. Maar het kabinet hakt nu nog geen knoop door. Eerst worden de cijfers van de komende dagen afgewacht. Dinsdag volgt een besluit over die eerste stap in het nieuwe openingsplan, die Rutte en De Jonge hoogstwaarschijnlijk die avond bekend maken tijdens een persconferentie.

Maar voordat we te veel hoop krijgen, bleef Rutte afgelopen week benadrukken dat 28 april ‘met potlood’ in de agenda staat. “Dat gaat er ook zo weer uit als het dat niet kan”, zei de demissionair premier.

“We gaan echt geen onverantwoorde dingen doen. We bekijken het van week tot week en daarbij is de situatie in de ziekenhuizen bepalend.”

Eerste stap naar afschaffing avondklok en terrassen open

Dat de piek van de derde golf achter de rug lijkt, stemt in elk geval hoopvol op de eerste stap in het openingsplan. Hierin wordt onder meer mogelijk de avondklok afgeschaft, het bezoekersaantal thuis verhoogd naar twee personen, de terrassen geopend en de opening van de detailhandel verder verruimd (winkelen zónder afspraak).

