Vijf weken geleden beviel boerin Steffi van Sterre Yvon Madelon. Nu blikt de oud Boer zoekt vrouw-deelneemster terug op de eerste weken van het moederschap.

In Rtl boulevard doet Steffi haar verhaal.

Vijf weken geleden kwam de zoveelste Boer zoekt vrouw-baby op de wereld: Sterre Yvon Madelon. Het kindje werd vernoemd naar Yvon Jaspers, want zonder haar bijdrage had de kleine Sterre nooit bestaan. Vlak na de bevalling vertelde Steffi al dat Yvon Jaspers direct naar het ziekenhuis kwam om de baby te bekijken. Nu moet ze daar best om lachen. “Ze is de eerste die Sterre heeft gezien”, zegt de boerin daarover. “Mijn ouders hebben haar ’s avonds pas gezien.” Steffi laat weten dat ze zich in een ‘achtbaan’ bevond na de bevalling en het op dat moment heel normaal vond dat de Boer zoekt vrouw-presentatrice even kwam buurten.

Te vroeg geboren

Gelukkig voor Steffi en Roel is die achtbaan nu tot stilstand gekomen en kunnen ze in alle rust wennen aan het ouderschap. En dat gaat hard, volgens Steffi. “Het went eigenlijk heel snel”, laat ze dan ook weten. “Vanaf minuut één is het alsof het nooit anders is geweest.” Toch waren niet alle aspecten van het moederschap makkelijk voor Steffi. Haar kindje werd een paar weken te vroeg geboren. “Ze was zo ielig. Ik vond het akelig om haar te verschonen”, laat ze dan ook weten.