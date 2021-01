Zaterdagavond zat half Nederland gechoqueerd op de bank toen één van de meest verdachte deelnemers van Wie is de mol? het spel moest verlaten. Kunstenaar Florentijn Horman (43) blikt nu terug op zijn deelname en zijn executie. “Ik heb veel mensen teleurgesteld en eerlijk gezegd heb ik daar ontzettend van genoten.”

Voor veel mensen was Florentijn de ideale mol. Zijn verdachte acties zorgden er dan ook voor dat veel mensen de kunstenaar als de mol zagen. Dat was precies Florentijns bedoeling, laat hij weten in een interview het het AD. “Het was mijn doel om mij verdacht te maken binnen de groep en thuiskijkend Nederland op z’n kop te zetten. Dat is gelukt.”

Voordat Florentijn naar Tsjechië vertrok, kon hij goed oefenen. Hij werd namelijk al gevraagd om mee te doen, voordat het extra seizoen in 2020 werd uitgezonden. “Ik kon tijdens de editie van vorig jaar goed opletten hoe het spel gespeeld moest worden”, laat Florentijn weten.

Opletten

Toch mocht niet baten. Zijn deelname aan het programma was namelijk veel moeilijker dan hij in eerste instantie had verwacht. “Wie is de Mol? is niet zo simpel als kijkers denken, die dat allemaal lekker zo gemonteerd in hun huiskamers te zien krijgen”, vertelt hij. “Zo glad gemonteerd is de werkelijkheid daar niet. Je staat voortdurend aan en het wemelt van de vragen.” Zo was Florentijn continu aan het opletten op allerlei details. “Wie draagt wat voor kleren op welk moment? Wie dronk wat op welk moment? Onderwijl moet je opdrachten vervullen en tussendoor sociaal doen, want je bent met een leuk stel mensen op pad én je wil ook nog eens die eikel zijn die verdacht moet worden.”

Rood scherm

Uiteindelijk bleek dat al dat opletten toch niet genoeg was. Florentijn kreeg bij de derde executie een rood scherm te zien. Waar het mis ging? Hij heeft nog altijd geen idee. “Te veel fouten, of ik was te langzaam. Ik weet het eigenlijk niet.”

Verwerken

Wel kijkt Florentijn met een positief gevoel terug op zijn deelname. Nederland wist hij op zijn kop te zetten en ook zijn kinderen waren met stomheid geslagen. Zo wisten ze eerst al niet dat hun vader mee zou doen, totdat ze hem op televisie zagen. En ook zijn executie kwam onverwachts. “Dat moesten ze even verwerken. Een dag later kwamen aan de eettafel de vragen. ‘Hoe zat dit, hoe zat dat?’.”

Wie is de mol?

Veel van die vragen blijven ook voor Florentijn nog even onbeantwoord. Ondanks zijn tijd in Tsjechië is het ook voor hem namelijk nog onduidelijk wie de mol van dit seizoen is. Over een paar weken zal dat pas bekend worden gemaakt.

Bron: AD. Beeld: Avrotros