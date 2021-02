Sterren Scrollen: Marco Borsato brengt ode aan zijn Valentijn en ‘MAFS’ Chantal heeft pech

Is jouw sexleven fantastisch? Of is het juist een beetje ingedut? Dan is het misschien handig om te weten dat stellen die vaker sex hebben dít samen doen.

Jij weet wat je te doen staat deze Valentijnsdag.

Vaker sex

Naar een restaurant of het theater: het zit er dit jaar met Valentijnsdag niet in. Je moet het dit jaar dus echt thuis gezellig zien te maken. En een fijne vrijpartij kan daar natuurlijk erg aan bijdragen. Maar misschien is jouw sexleven een beetje ingedut of zou je het graag nóg beter maken. Dan zullen we je het geheim verklappen van koppels die veel sex hebben.

Hét geheim

Uit recent onderzoek van geluidssystemenmerk Sonos, is namelijk gebleken dat koppels die samen veel naar muziek luisteren, vaker sex hebben. De koppels die dit wel deden, hadden zo’n 2,5 keer per week sex. Koppels die nooit samen naar muziek luisterden, zaten op 1,5 keer sex per week. Daarbij gaf 53% van de ondervraagden aan dankzij muziek makkelijker met hun partner te praten. 20% zei zelfs de muziek te gebruiken om de eerste move te maken in de slaapkamer.