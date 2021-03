Sterren scrollen: Mark Rutte verlost van coronakapsel en feest in huize Bauer

Op tijd naar bed gaan, geen alcohol drinken voor het slapengaan en weinig koffie drinken: het zijn allemaal dingen die kunnen bijdragen aan een goede nachtrust. Maar wat als al deze tips niet werken? Het zou zomaar kunnen dat de inrichting van je slaapkamer dan de grote boosdoener is.

Deze vijf tips zorgen voor een rustgevende slaapkamer.

De kleuren in je slaapkamer kunnen een grote invloed hebben op je nachtrust, dat blijkt uit een onderzoek van de Amerikaanse Nationaal Sleep Foundation. Zo zouden de meeste tinten blauw een kalmerend effect hebben op je gemoedstand en brein, waardoor je ontspannen in slaap valt. Heb je liever geen blauwe muur? Een koele, neutrale kleur zoals grijs of zilver werkt ook.

Minder licht

Neem de verlichting in je slaapkamer eens onder de loep. Heb je veel grote lampen in je kamer? En geven deze een heel fel licht? Een overdaad aan fel licht kan er namelijk voor zorgen dat je moeilijker in slaap valt. Koop daarom een dimmer voor op je lampen of kies voor een klein leeslampje dat weinig licht geeft op je nachtkastje.

Zorg voor goede raamverduistering

Voor een goede nachtrust is het belangrijk dat je slaapkamer zo donker mogelijk is. Zorg daarom voor een goede raamverduistering. Koop bijvoorbeeld een verduisterend (rol)gordijn. De kans is groot dat je ineens veel beter slaapt.

Andere lakens

Wanneer je nieuwe lakens koopt is het belangrijk dat je op de stof let. Mijd stoffen uit synthetische materialen zoals polyester of nylon, die je lichaamswarmte vasthouden. Kies in plaats daarvan voor een stof die beter ademt én zacht is, zoals bijvoorbeeld 100% katoen.

Vervang je kussen

Wanneer je op een slecht kussen slaapt kun je last krijgen van hoofd-schouder- en rugklachten. Een goed kussen is daarom essentieel voor een goede nachtrust. Zorg er daarom voor dat je een op een comfortabel kussen slaapt met een goede neksteun.

Bron: HLN.be. Beeld: Shutterstock