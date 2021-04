Sterren Scrollen: Marieke dubbel na hilarische blunder collega Mattie

Wat doen de sterren vandaag? De online redactie gaat scrollend de dag door en zet de leukste kiekjes van bekend Nederland op een rijtje.

Bibi Breijman

Sóms maak je een foto die er achteraf totaal buiten proportie uitziet. Zoals deze foto van Bibi Breijman (29): hoe kort zien haar benen eruit? Zo te zien lagen ze al bij voorbaat dubbel van het lachen.

Mariska en Frans Bauer

Zien we dat nu goed? Frans Bauer (47) gaat op pad als clown, en Mariska zit ernaast te grinniken. Wat een leuk stel is het, nietwaar?

Annemarie Keizer

Mogelijks gaat de horeca 21 april weer open! Hoe ga jij dat vieren? Annemarie Keizer (35) heeft alvast een idee…

Romy Monteiro

Een zonnehoed, een badpak, met onze grote teen in het zand op het strand… We kunnen er alleen maar bij wegdromen met dit weer de laatste dagen. En dat geldt ook voor Romy Monteiro (28) zo te zien.

Mattie en Marieke

Ha! Wat een blunder van Mattie Valk (36). Mattie moest voor een reclamespot vooruit rijden. Maar de radio-dj had ‘m in de verkeerde versnelling gezet en in plaats van vooruit, gaat de auto achteruit. Marieke giert het ondertussen uit. ‘Ik had ook een taak hoor tijdens de opnames: wegrijden. Toch lastiger dan gedacht’, schrijft de presentator bij onderstaand filmpje.