Sterren Scrollen: Maxime Meiland showt nieuwe huis én babybuikje

Wat doen de sterren vandaag? De online redactie gaat scrollend de dag door en zet de leukste kiekjes van bekend Nederland op een rijtje. Deze week met onder anderen Maxime Meiland en Edsilia Rombley.

Na zijn songfestivalavontuur, stapt Jeangu Macrooy (27) nog even niet van het podium af. De Birth of a new age-zanger gaat zelfs op tour. Op Instagram deelt hij het heugelijke nieuws.

Karin Bloemen (60) deelt een heerlijke foto uit de oude doos. Op het kiekje dat zij op Instagram plaatst, is de cabaretière 24 jaar! Herken jij haar in het jonge meisje op de vintagefoto?

William Rutten

William Rutten (51) deelt een van zijn favoriete foto’s op Instagram. En bij een man die al tientallen jaren topfotograaf is, zegt dat nogal veel. Het is dan ook een prachtige foto mét een bijzonder verhaal. “Oprah die spontaan in lachen uitbarstte toen ze mij vroeg ‘of ik er genoeg van haar had’ en ik antwoordde ‘dat ik nooit genoeg van haar had’ en ze mij daarmee de foto gaf die ik wilde maken van haar”, schrijft hij bij de foto.

Miljuschka Witzenhausen

Miljuschka Witzenhausen (35) zul je dit weekend niet in haar keuken spotten. Als we de Instagrampost van de kok moeten geloven, spendeert zij dit weekend lekker in de buitenlucht. Want daar is ze wel even aan toe! “Ik wil de bloemetjes buiten zetten in de zon. Dansjes doen, tafelen tot de zon op komt, zwemmen in de buitenlucht, honing slingeren”, schrijft ze bij haar foto. En gelijk heeft ze. “Zaterdag wordt het mooi weer toch moeder natuur?”

Edsilia Rombley

Edsilia Rombley (43) zag er prachtig uit bij de drie shows van het Eurovisie Songfestival. Vooral haar lichtblauwe kostuumjurk was een blikvanger. Maar op Instagram deelt zij nu dat dit niet de jurk was die zij oorspronkelijk zou dragen! De jurk werd eerder in het donkerblauw voor haar gemaakt. Maar deze bleek te donker voor het decor. In de laatste vier dagen voor de show, werd de jurk opnieuw voor haar gemaakt, maar dan in een lichtere kleur. Op Instagram deelt zij een foto van de eerdere jurk. Welke vind jij mooier?

Maxime Meiland

Recent heeft Maxime Meiland (25) de boerderij in Hengelo verlaten. Inmiddels woont ze samen met Leroy Molkenboer, haar dochter Claire, twee katten én de kleine die op komst is in een huis in Noordwijk. Ziet dat er vanbinnen ook Chateau-waardig uit? Op Instagram deelt ze een heuse home tour waarin ze het hele stulpje laat zien. En daar is ook haar babybuik duidelijk op te zien. Wauw!

