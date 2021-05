Sterren scrollen: prinses Beatrix duikt de natuur in en Sonja Bakker deelt hemels recept

Iedere dag staren we urenlang naar een scherm en dat kan je ogen behoorlijk uitputten. Heb je vaak last van vermoeide, droge, jeukende ogen of wazig zicht? Met oog-yoga maak je daar een einde aan.

Oogproblemen komen vaak voort uit het niet goed functioneren van de oogspieren. Zeker wanneer je de hele dag op een scherm kijkt, hebben je oogspieren het zwaar te verduren. Ze zijn continu gefocust op een punt. En door die focus knipper je ook nog eens een stuk minder, waardoor je ogen uitdrogen. Niet echt fijn voor je ogen dus.

Door oog-yoga te beoefenen, geef je je ogen weer even die oppepper die ze zo hard nodig hebben. Met oog-yoga ontspan je je ogen én train je de oogspieren, waardoor je op lange termijn minder oogklachten zult krijgen én je zicht langer scherp blijft. Ben je om en wil je direct beginnen? Hier zijn een paar oefeningen die je op ieder moment van de dag kunt doen.

Knipperen

Om te voorkomen dat je ogen vermoeid raken en uitdrogen, is het belangrijk om regelmatig te knipperen. Maar soms ben je zo druk bezig, dat je simpelweg vergeet genoeg te knipperen. In dat geval is dit een goede oefening voor jou. Ga in een ontspannen houding zitten en knipper 10 tot 20 keer per minuut. Doe dit heel bewust, vijf minuten lang.

20/20-regel

Ook dit is een goede tip voor harde werkers die de hele dag achter een computerscherm zitten: het is namelijk goed om af en toe een pauze te nemen en even iets anders te doen met je ogen om ze actief te houden. Dit kun je doen volgens de 20/20-regel. Deze houdt in dat je iedere 20 minuten een pauze neemt, een punt kiest in de ruimte, een meter of 6 verderop, en daar zo’n 20 seconden op focust.

Rollen

Ook het rollen van de ogen is heel nuttig om de oogspieren actief te houden. Ook hiervoor las je af en toe een pauze in op je dag en rol je simpelweg even met je ogen.

Omhoog, omlaag

Een vorm van oog-yoga die helpt bij het verbeteren van het gezichtsvermogen is deze: ga rechtop zitten en adem diep in. Terwijl je dit doet, kijk je omhoog. Houd je adem twee seconden in en adem dan uit, terwijl je naar beneden kijkt. Herhaal dit een aantal keer gedurende 5 tot 10 minuten.

Palmen

Palmen is een vorm van oog-yoga die vermoeidheid van de ogen en oogpijn tegengaat. Hiervoor wrijf je eerst een paar seconden in je handen, tot ze warm zijn. Adem dan een paar keer goed in en uit, maak je hoofd leeg, laat alle stress en to do’s los en focus je even volledig op deze oefening. Lukt dat? Leg dan je handpalmen voor je ogen, sluit je ogen en adem diep in en diep uit. Blijf dit tien minuten lang doen. Voelen je ogen rustiger? Dan kun je langzaam je handpalmen weghalen en als je eraan toe bent je ogen voorzichtig openen.

Bron: Healthline. Beeld: Getty Images.