Wat doen de sterren vandaag? De online redactie gaat scrollend de dag door en zet de leukste kiekjes van bekend Nederland op een rijtje.

Robin Martens

Robin Martens (29) is zwanger van haar eerste kindje. Maar bij een prachtige foto waarop haar zwangere buik goed te zien is schrijft ze dat ze het liefst dríe kinderen zou willen. “Hoeveel kinderen wens jij te mogen hebben?”, vraagt ze haar volgers.

Monique Westenberg

Monique is deze zondag gezellig met haar zoontje, de kleine André. En ze zien er haast hetzelfde uit! Ze dragen allebei een stoere outfit met dezelfde sneakers eronder, wat voor veel lieve reacties onder de foto zorgt. “Geweldige sneakers!”, schrijft een volger.

Katja Schuurman

Katja en Freek werden in augustus vorig jaar ouders van hun eerste kindje samen, dochtertje Coco Loulou. Maar Katja had ook al een dochtertje, de inmiddels 1o-jarige Sammie. Op Instagram deelt ze nu een foto van haar twee dochtertjes. “Mijn hartjes”, schrijft de presentatrice erbij.

Sarah Chronis

Sarah is hoogzwanger, en dus is het tijd voor haar om met zwangerschapsverlof te gaan. Ze schrijft bij een prachtige foto van haar babybuik: “En dan is daar eindelijk mijn verlof aangebroken. Wat ook een beetje gek voelt in deze tijd, want werk is niet helemaal vanzelfsprekend meer. Maar ondanks dat ben ik super dankbaar voor alle rust die ik in de zwangerschap heb gehad. Die krijg ik niet meer terug.”

Samantha Steenwijk

Het is feest in huize Steenwijk, want het dochtertje van Samantha is jarig! Dat meldt ze met een zonnige foto. “Vandaag is mijn grote ‘kleine’ liefde jarig. Lieve Ché, je weet niet half hoe veel ik van je hou. Ik zal er altijd voor je zijn!”, aldus de trotse moeder.

