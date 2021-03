Sterren Scrollen: Samantha haalt rijbewijs en Leontine viert de lente

Een week geleden maakte Maxime Meiland (25) bekend dat ze zwanger is van haar tweede kindje. Nu doet ze een boekje open over de plannen voor haar tweede bevalling en de gender reveal party.

Zo onthult Maxime dat ze graag wil dat moeder Erica – net als de eerste keer – bij de bevalling aanwezig is.

Maxime vertelt hoe het nu met haar gaat. “Het gaat goed, ik heb wel wat meer kwaaltjes dan ik bij Claire had. Ik heb ook al een grotere buik. Maar het is de tweede en dat schijnt dan wel normaal te zijn”, vertelt ze. Martien vult aan dat ze het heel goed doet, en dat hij zelf vaak al eerder op de dag moe is dan zijn zwangere dochter.

Vroeg ontdekt

Maxime vertelt dat ze al vroeg in de zwangerschap ontdekte dat ze zwanger is: “Toen ik 3 weken zwanger was, kwam ik erachter. Eigenlijk voordat mijn menstruatie moest beginnen deed ik alvast een test, want dat kan tegenwoordig. Toen ontdekte ik het. Dus ik weet het al heel lang.”

Erica bij de bevalling

Erica vertelt dat Maxime graag wil dat zij bij de bevalling is. Dat was ze ook toen Claire geboren werd. Erica: “Ik zei tegen Maxime dat ze dat met Leroy moet doen. Maar Maxime denkt dat Leroy haar waarschijnlijk helemaal niet steunt, omdat hij niet weet wat ‘ie moet doen. Maar dat moet hij leren voor die tijd.”

Lekker luchtje op

Martien vertelt dat hij zelf nooit een grote steun voor Erica was toen zij van hun dochters beviel. Erica: “Nou dat probeerde hij wel.” Martien: “Welnee! Ik weet nog dat ik dacht: ik doe een lekker luchtje op. Dat is lekker voor jou. Toen kwam ik bij jouw gezicht en toen duwde je me helemaal weg, want jij kon helemaal niet tegen die geur.”

Eerste dochter Claire

Maxime wil het liefste Erica en Leroy bij de bevalling hebben als steun. “Mijn eerste bevalling viel ook ontzettend tegen. Dat was onwijs zwaar”, aldus Maxime. Kleine Claire kwam bij haar geboorte met haar handjes op haar hoofd naar buiten, als een duikertje, vertelt de familie. “Ze zat toen al met de handen in het haar. Van: o nee, niet bij familie Meiland!”, grapt Maxime. Ook onthult Maxime dat Claire al aan haar juffen op de opvang had verteld dat haar moeder zwanger is, voordat het naar buiten mocht komen.

Gender reveal party

Maxime weet nog niet of ze een jongetje of een meisje krijgt. Wel weet ze dat ze heel graag een gender reveal party wil gaan houden. Martien heeft al bedacht dat hij dat tegen die tijd helemaal wil gaan stylen.

Maxime Meiland vertelt over haar moeilijke jeugd:

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Talpa, Ruth van Baaijen.