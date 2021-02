Sterren Scrollen: Tjitske Reidinga geniet gehurkt met de broek op haar knieën van de sneeuw

Het belooft de komende week behoorlijk koud te worden. Zo koud zelfs, dat er gesproken wordt over een mogelijke Elfstedentocht. Maar ja, dat wordt wat lastig met alle coronamaatregelen zoals voldoende afstand houden en een avondklok. Toch vindt een meerderheid van de Tweede Kamer dat het moet kunnen.

‘Zónder publiek’, aldus Rutte. Dat dan helaas weer wel.

We hebben zondag en maandag al behoorlijk wat fijne winterbeelden voorbij zien komen. Maar schaatsen op natuurijs is op de meeste plekken nog niet mogelijk. De kans is groot dat dat later deze week wél kan. Deskundigen voorspellen namelijk dat het de komende nachten opnieuw behoorlijk koud wordt. En de wind gaat liggen, wat ook een belangrijke rol speelt bij de ijsaangroei.

De kans op een Elfstedentocht is reëel als het een week lang minimaal rond de -10 graden is. En als we de voorspellingen mogen geloven, kan het kwik zomaar eens een paar dagen rond die temperatuur blijven hangen.

Na ál die jaren

Op veel plekken in ons kikkerland – en óók in Den Haag – is de mogelijke Elfstedentocht het gesprek van de dag. De laatste georganiseerde tocht werd verreden op 4 januari 1997. Zou 2021 dan hét jaar worden? Dan hebben we toch maar mooi iets om naar uit te kijken na een jaar waarin het toch helaas vooral ellende was wat de klok sloeg.

Maar bij het wel of niet laten doorgaan van zo’n spektakel komen ook weer een hoop vragen kijken. Want hoe verloopt zo’n groot evenement ‘coronaproof’? Minister-president Rutte vindt in elk geval dat de Elfstedentocht moet kunnen, maar dan wel zonder publiek. De meerderheid van de Tweede Kamer is het daar mee eens, mits het veilig en verantwoord kan.

Echt nog ver weg

Rutte benadrukt wel dat de tocht ‘echt nog ver weg is’. Het kabinet bekijkt samen met de schaatsbond KNSB en de veiligheidsregio’s wat er mogelijk is op natuurijs. Rutte: “Het is een ingewikkeld punt, nog los van de weersvoorspellingen. We bespreken de komende dagen of het bijvoorbeeld mogelijk zou zijn om 120 topschaatsers uit Thialf wedstrijden op natuurijs te kunnen laten rijden. En dan in het bijzonder de Elfstedentocht natuurlijk. Daar komt veel bij kijken.” Rutte belooft ons de komende dagen bij te praten over de eventuele barre tocht.

