Wat doen de sterren vandaag? De online redactie gaat scrollend de dag door en zet de leukste kiekjes van bekend Nederland op een rijtje.

“Waarom komt een paar sokken altijd als single exemplaar de droger uit? Dat zijn van die levensvragen”, plaatst Kim-Lian op Instagram. Ondertussen is ze druk bezig met het uitzoeken van een grote berg sokken. Op de tweede foto laat ze zien hoe ze deze activiteit tóch heel erg leuk maakt. Proost!

“Laten we veel lachen om kleine dingen. Echt de beste therapie”, plaatst Fred van Leer op Instagram. En lachen, dat kan deze man wel. Gelukkig ook na de moeilijke periode die hij achter de rug heeft.

Daphne Deckers maakt haar work-out een stuk leuker

Buiten regent het, maar dat weerhoudt Daphne Deckers er niet van om lekker te bewegen. Ondertussen kijkt zij lekker wat afleveringen van haar favoriete serie. Het nuttige met het aangename verenigen, noemen we dat.

Sanne Hans zoekt de buitenlucht op

Een frisse neus halen in tijden van lockdown, dat is altijd even fijn. Sanne Hans is zelfs ‘lekker ver’ gaan wandelen met de honden.

Bridget Maasland fleurt de grauwe dagen op met een roze look

“Pink & puffy”, plaatst de presentatrice bij haar roze-gekleurde foto. Een lekker fris lookje!

Anita Witzier deelt een prachtig jeugdkiekje

Anita deelt een leuk kiekje uit de oude doos. Deze jeugdfoto van Anita Witzier werd rond 1970 geschoten. De presentatrice was toen een jaar of 9 en rockte de rechte pony!

Dan Karaty heeft zijn vaccin binnen

“One shot down, one to go. Got my first dose of the vaccine“, laat Dan Karaty weten op Instagram. Van bijwerkingen zijn zo te horen nog geen verschijnselen. “So far so good“, plaatst de danser dan ook nog bij de foto.

Nienke Plas mist de ‘pregnancy glow’ nog een beetje

“Get pregnant, they said. You will glow, they said“, plaatst Youtuber Nienke Plas vol sarcasme op Instagram. Van die glow merkt ze zelf nog niet zo veel, maar gelukkig laten tientallen volgers in de reacties weten dat ze dit gevoel heer erg herkennen.

Koning Willem-Alexander bekijkt de schade van de rellen van dichtbij

Willem-Alexander was op bezoek in Den Bosch om daar te spreken met de politie, met getroffen ondernemers en met omwonenden. De koning wordt hier geconfronteerd met de schade van de rellen. Fysiek en mentaal.

