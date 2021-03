Sterren Scrollen: Xelly Cabau en Sarah Chronis delen foto’s met babybuik

Wat doen de sterren vandaag? De online redactie gaat scrollend de dag door en zet de leukste kiekjes van bekend Nederland op een rijtje. Met vandaag o.a. de jarige Shirma Rouse en de babybuiken van Xelly Cabau en Sarah Chronis.

Dit bericht wordt in de loop van de dag aangevuld.

Kirsten Schilder, de vrouw van Nick Schilder die je dan weer kent van Simon, deelt een hilarisch kiekje uit de oude doos. 15 jaar geleden toverde Nick haar voor het eerst om tot echte Volendamse.

Xelly Cabau

Eind december maakte Xelly Cabau bekend zwanger te zijn van haar tweede kindje. Sindsdien hebben we nog niet heel veel buikfoto’s van de visagiste mogen zien, maar vandaag verraste ze haar volgers met dit mooie kiekje.

Arie Boomsma

Arie zien we vandaag op Instagram weer eens in een ijsbad liggen. Hij deelt met zijn volgers wat de gezondheidsvoordelen zijn van deze koude trainingen en vertelt dat hij vandaag op bezoek gaat bij de koning der kou: Wim Hof.

Winston Gerschtanowitz

Winston heeft het niet makkelijk deze zaterdag. Zijn favoriete plekje op de bank, in de armen van zijn vrouw Renate, is ingepikt door hondje Obi. Tja, je kunt niet alles hebben, Winston.

Natasja Froger

Natasja Froger besloot het weekend in te gaan met een grapje op Instagram. Daar kunnen haar volgers wel om lachen.

Sarah Chronis

Net als Xelly maakte Sarah Chronis haar zwangerschap in december bekend en ook zij plaatst vandaag een prachtige foto van haar babybuik. Toeval? Niet echt, de twee worden beide gesponsord door een merk dat zwangerschapsolie maakt. Bij de mooie foto die Sarah plaatste, schrijft ze een ode aan haar lichaam: “Ik verwonder mij over het vrouwelijk lichaam. Alles gaat zo vanzelf en met de dag ben ik trotser hoe ik eruitzie. Mijn oude figuur is misschien niet meer wat het geweest is, maar wat heb ik het ervoor over. Het is toch een wonder hoe je lichaam zich helemaal aanpast op de komst van een baby?!”

Ilse DeLange

Ilse DeLange doet momenteel mee aan de Duitse versie van Dancing with the stars. Vandaag post ze wat zwoele dansfoto’s op Instagram en we moeten zeggen: dat ziet er spectaculair uit. Bij de foto’s schrijft ze een dankwoord aan haar danspartner.

Shirma Rouse

Shirma Rouse is vandaag jarig! Ze mag 41 kaarsjes uitblazen. Ter ere van haar verjaardag plaatst ze een ontzettend vrolijk dansfilmpje van zichzelf op Instagram. Daar worden we allemaal helemaal vrolijk van!

Sylvie Meis

We sluiten af met Sylvie. Zoals we van haar gewend zijn, post ze een perfect plaatje van zichzelf, waarbij het moet lijken alsof ze gewoon aan het relaxen is. Is goed hoor, Sylvie.

Sarah Chronis & Kay Greidanus: “Afgelopen jaar hebben wij een heel lieg jaar gehad”

Bron: Instagram. Beeld: Brunopress