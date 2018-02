Dít zegt je sterrenbeeld over jouw manier van autorijden

Als je je rijbewijs hebt gehaald, zou je prima moeten kunnen autorijden. Toch zou het in de sterren geschreven staan hoe jij achter het stuur bent.

Ben je een ramp in inparkeren? Wellicht kan je de reden daarvan nu op je sterrenbeeld afschuiven. Volgens nieuw onderzoek zegt je sterrenbeeld namelijk heel veel over je rijstijl.

Debbie Frank

Een verzekeringsbedrijf deed met de bekende astrologe Debbie Frank (de astrologe die prinses Diana ook vaak raadpleegde) onderzoek naar de link tussen sterrenbeelden en rijstijl. Daar deden 2.000 motorrijders aan mee. En wat bleek? Bestuurders met hetzelfde sterrenbeeld hadden opvallend veel overeenkomsten in hun rijstijl.

Zo parkeren Stieren slecht in, terwijl Leeuwen echte scheurijzers zijn. De onderzoekers en astrologe stelden per sterrenbeeld een samenvatting van de rijstijl samen. En, herken jij je erin?

Waterman (20 januari – 18 februari)

Jij hebt er drie of meer keer over gedaan om je rijbewijs te halen. Dat komt omdat je vrij snel afgeleid bent. En eh, de bob zijn? Dat doe je zelden. Watermannen kunnen soms wat egoïstisch zijn. Pronken met je auto, doe je eigenlijk niet. Je hebt geen bijzondere wagen en geeft daar ook weinig om – je maakt je auto minder dan twee keer per jaar schoon. Wel vind je de kleur belangrijk: 10% van de Weermannen wil een knalpaasei auto, 7% een gele. Watermannen zijn flamboyant en vallen graag op.

Vissen (19 februari – 20 maart)

Vissen zijn erg op hun hygiëne gesteld en hebben dan ook graag een brandschone auto. Ze maken hun wagen dan ook minstens een keer per maand schoon. Grote kans dat er in een Ferrari, Bentley of andere dikke bak een Vissen achter het stuur zit. Mensen met dit sterrenbeeld hechten het meeste belang aan een mooie auto en zijn verliefd op dure sportwagens.

Ram (21 maart – 19 april)

Rammen zijn de meest onbeleefde bestuurders. Ze zijn vaak koppig. Ook hebben ze status hoog in het vaandel staan. Zo’n 25 procent van de ondervraagde Rammen vinden het belangrijk om een mooier voertuig dan hun vrienden of familie te hebben. Tsja, een ram is tenslotte ook een competitief dier. Grappig detail: Rammen geven hun voertuig graag een bijnaam. En ook het makkelijkst te beroven: ze vergeten het vaakst hun voertuig op slot te doen.

Stier (20 april – 20 mei)

Als je dit sterrenbeeld hebt, is de kans groot dat je weleens een ongeluk hebt gehad. Volgens het onderzoek veroorzaken Stieren namelijk het vaaks verkeersongevallen. Ook is een Stier vaak slecht in parkeren – meer dan 25 procent van de bestuurders gaf aan dat ze altijd wel iets raken bij het inparkeren. Dit komt door hun koppige karakter, meent de astrologe, en dat ze bijna altijd voor de moeilijke weg kiezen.

Tweelingen (21 mei – 20 juni)

Tweelingen krijgen het minst met agressie in het verkeer te maken. Ze zijn kalm, berekenend en betrouwbaar – ook achter het stuur. Ze houden zich netjes aan de verkeersregelen. Ook zijn de meeste Tweelingen in één keer voor hun rijbewijs geslaagd – maar liefst 57% van de ondervraagden. Wel bemoeien ze zich vaak met andermans rijgedrag, tot het irritante toe.

Kreeft (21 juni – 22 juli)

Jij bent een ster in inparkeren. Althans, de meeste Kreeften hebben er nooit moeite mee. Dit komt volgens de astrologe doordat je van nature voorzichtig bent en je je auto als een tweede huid en zelfs huid beschouwt.

Leeuw (23 juli – 22 augustus)

Zeker 37 procent van de Leeuwen rijdt vaak te hard. Ze voelen zich soms wat verheven, denk astrologe Debbie, en hebben daarbij lak aan de regels. Ook is een Leeuw een echte fanatiekeling, waardoor de kans groot is dat jij in één keer voor je rijexamen geslaagd bent.

Maagd (23 augustus – 22 september)

Jij bekommert je bovengemiddeld om het milieu. Maar liefst 72 procent van de ondergevraagde Maagden geeft aan graag een auto met elektrische motor te kopen. De meeste Maagden vinden het ook nog eens superleuk om achter het stuur te kruipen. Maar dat ze zo van autorijden houden, wil niet zeggen dat ze grof geld eraan uitgeven: 97 procent van de Maagden heeft liever een auto die lekker zit en handig in gebruik is dan een voertuig om mee te pronken.

Weegschaal (23 september – 22 oktober)

Weegschalen hebben een kort lontje als ze achter het stuur zitten. Zeker 1 op de 10 mensen met dit sterrenbeeld geven aan weleens agressief te worden op de weg. Dit komt doordat Weegschalen snel hun geduld verliezen als hen onrecht wordt aangedaan, weet astrologe Debbie. Net zoals Maagden vinden Weegschalen milieubewust autorijden belangrijk: ze bewonderen de schoonheid van de aarde meer dan andere sterrenbeelden.

Schorpioen (23 oktober – 21 november)

Lekker bezig, Schorpioen: jij hoeft het minst vaak een claim in te dienen bij je autoverzekering. Schorpioenen hebben een sterke intuïtie en schatten risico’s goed in, waardoor ze verkeersongelukken vaak voorkomen. Dure auto’s zijn niet aan Schorpioenen besteed. Ze houden zich niet zo bezig met status. Maar liefst 91 procent geeft aan dat het ze niet boeit hoe hun auto eruitziet. En zelfs 88 procent zegt nooit een dure sportwagen te zullen kopen.

Boogschutter (22 november – 21 december)

Boogschutters, jullie zijn in het verkeer net zo relaxed als in het dagelijks leven. En uiterst beleefd: jij houdt je keurig aan de verkeersregels en geeft regelmatig vrijwillig voorrang. Ook is de Boogschutter het minst vaak slachtoffer van autodiefstal. Dat komt door hun goede karma, meent astrologe Debbie: Boogschutters omringen zichzelf graag met positieve energie. Maar het heeft er vast ook mee te maken dat ze er altijd aan denken hun auto gewoon op slot te doen. 😉

Steenbok (22 december – 19 januari)

Netjes hoor, Steenbok: jij houdt je eigenlijk altijd wel aan de snelheidslimiet. Je bent van nature erg nauwkeurig. Maar erg milieubewust rijden Steenbokken niet. Een auto met een lage CO2-uitstoot vinden ze hun geld niet waard. Als ze er maar veilig mee van A naar B kunnen komen.

Bron: Het Laatste Nieuws. Beeld: iStock