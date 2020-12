Dit wordt volgens je sterrenbeeld jouw geluksdag in 2021

2020 was een pittig jaar vol verrassingen, hindernissen en uitdagingen. Laten we hopen op iets meer geluk volgend jaar. Dit is volgens de sterren in ieder geval jouw geluksdag in 2021.

Voor de Steenbok is 23 augustus de ultieme geluksdag. Een langverwachte droom rondom je carrière komt eindelijk uit. Het besef dat al het harde werk de moeite waard was, inspireert je enorm en maakt je buitengewoon aantrekkelijk voor de mensen om je heen.

Op 29 november voel je je eindelijk compleet en ben je klaar om nieuwe wegen in te slaan. Waar dit door komt? Dat ga je zelf ontdekken op jóuw geluksdag.

Vissen – 3 juni

Vissen zijn heel gevoelig en romantisch. De liefde en aandacht waar ze naar verlangen zal hen op 3 juni met volle kracht raken, dus zet je hart op tijd open. Bovendien staat deze dag voor een nieuw begin.

Ram – 15 april

Dankzij de planeten Jupiter en Saturnus wordt 15 april een gedenkwaardige dag voor Ram. Geniet sowieso van al het moois dat in het nieuwe jaar op je pad komt en dan met name de bijzondere ontmoeting op 15 april…

Stier – 17 januari

Stieren hoeven niet lang te wachten, want voor hen is 17 januari al de geluksdag. Deze dag zal voor persoonlijke groei zorgen. Treur niet als je er niet gelijk iets van merkt. Het geluk van deze dag werpt later pas zijn vruchten af.

Tweelingen – 28 mei

Tweelingen noteer alvast maar in je agenda: 28 mei wordt een echte geluksdag voor jullie. Tweelingen zijn echte communicatietalenten, maar op deze dag is het extra belangrijk om de juiste woorden te kiezen.

Kreeft – 23 juni

Voor de Kreeften onder ons is 23 juni een geluksdag. Het is dan tijd voor een nieuw begin. Laat je inspireren en pak je kansen, want jij gaat dit jaar sowieso je doel bereiken.

Leeuw – 13 juli

In 2020 vond je het af en toe lastig om positief te blijven. Probeer daarom voldoende kracht te halen uit het nieuwe jaar. Noteer 13 juli alvast in je agenda, want op deze dag zal je een beslissing moeten nemen die jouw leven voor altijd zal veranderen.

Maagd – 18 augustus

Voor Maagden is 18 augustus een speciale dag. Op deze dag draait het allemaal om liefde en familie. De romantische band met je partner voelt intenser dan ooit en er kan een grote verrassing op je wachten als het gaat om gezinsplanning of een bruiloft.

Weegschaal – 6 september

Het nieuwe jaar zal je positieve kansen bieden, waardoor jouw kijk op de wereld zal veranderen. Dit komt door een onverwachte ontmoeting die plaats zal vinden op 6 september.

Schorpioen – 18 november

De Schorpioen moet in 2021 meer op zichzelf te concentreren in plaats van op anderen. Of het nu gaat om financiën, hobby’s of relaties, 18 november is jouw geluksdag. Je ontdekt nieuwe kansen die tot persoonlijke groei zullen leiden.

Boogschutter – 21 mei

Boogschutters kunnen het komende jaar uitkijken naar 21 mei. Dit wordt een dag vol avontuur en positieve verrassingen. Overweldigd door de gebeurtenissen kan de Boogschutter zijn of haar geluk op deze dag nauwelijks geloven.

