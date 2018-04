Is je sterrenbeeld Stier? Déze dagen zijn de komende maand belangrijk voor je

Ben jij tussen 20 april en 20 mei jarig? Dan staat je deze maand een hoop te wachten, Stier. Er valt voor jou veel te halen uit de tijd rond jouw verjaardag.

Er zijn deze maand een paar momenten die belangrijk voor je zijn. Zo kan er rond de 15e een verplichting zijn waar je helemaal geen zin in hebt. Je raadt het al: doe het niet. Dit moment in de maand is voor jou het juiste moment om daar mee te stoppen. Die tijd kun je veel beter gebruiken.

Bijzondere ontmoeting

Op en rond de 19e hebben de sterren iets heel anders voor je in petto. Dit is het moment dat je weleens een heel bijzonder iemand kunt ontmoeten. Dat kan een nieuwe liefde zijn, maar ook een goed contact op je werk of een nieuwe vriendschap. Belangrijk: sta er op de 19e voor open. Doe je dat niet, dan kan het ook gebeuren zonder dat je het doorhebt.

Passie

Aan het einde van de maand, op en rond de 29e wordt het helemaal leuk. Volgens de sterren is dit namelijk het moment om geld uit te geven. Gebruik de ruimte die je op de 15e hebt gemaakt voor iets leuks en geef geld uit aan iets wat een nieuwe passie kan zijn. Twijfel je al maanden over dat bootcamp-abonnement? Gewoon doen! Van deze beslissing heb je de hele zomer (of misschien wel langer) plezier.

Bron: Purewow.com. Beeld: iStock.