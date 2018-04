Mensen met dít sterrenbeeld hebben de grootste kans om succesvol te worden

Je sterrenbeeld kan veel verklappen over jouw persoonlijkheid en de keuzes die je maakt. Zo is er één bepaald sterrenbeeld dat de grootste kans heeft om succesvol te worden.

Of je er nou in gelooft of niet, we hebben allemaal weleens een horoscoop gecheckt om te kijken of ‘ie klopte. Benieuwd of jouw sterrenbeeld voorspelt dat je heel succesvol wordt (of juist verklaart dat je het al bent)? Daar hebben Britse experts onderzoek naar gedaan.

Vastberaden

Om te bepalen welke sterrenbeelden het meest succesvol zijn, keken ze naar de geboortedatum van directeuren in Engeland en Amerika. En wat blijkt: Steenbokken hebben de grootste kans op succes. Dat zou onder andere ook te verklaren zijn doordat mensen met dit sterrenbeeld heel vastberaden zijn.

In Nederland zijn bekende Steenbokken bijvoorbeeld Jennifer Hoffman en Beau van Erven Dorens. Ben jij geen Steenbok? Ook Weegschaal en Tweelingen behoren tot de top 3 van meest succesvolle sterrenbeelden.

Bron: Countryliving.co.uk. Beeld: iStock.