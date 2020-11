Vrouwen met deze sterrenbeelden hebben in 2021 veel geluk in de liefde

2020 was nou niet echt het jaar dat ons veel geluk en blijdschap heeft gebracht. Op naar 2021! Een jaar met hopelijk héél veel liefde. Voor vrouwen met deze 4 sterrenbeelden is die kans groot.

2021 wordt het jaar van verandering voor alle sterrenbeelden, maar een aantal sterrenbeelden hebben de planeten aan hun kant en zijn volgend jaar de geluksvogels. Voor Ram, Leeuw, Maagd en Steenbok in een relatie wordt 2021 een steengoed jaar.

Ram

2021 wordt spannend in de liefde voor de Ram. Vanaf het begin van de zomer tot augustus heeft Ram de kans om een nieuwe liefde te vinden. Die vlam kan weleens uitgroeien tot een vaste relatie. Ram die al een relatie heeft maar nog niet getrouwd is, wil daar in die periode heel graag verandering in brengen. Want alle Rammen (her)ontdekken in 2021 de spanning in hun relatie.