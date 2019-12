Déze 4 sterrenbeelden hebben éxtra veel geluk in 2020

Het jaar 2020 brengt geluk op allerlei verschillende aspecten. Toch zijn het deze 4 sterrenbeelden die éxtra veel geluk hebben volgend jaar.

Zin in een nieuwe, frisse start? Krijg je al kriebels in je buik als je denkt aan nieuwe avonturen in je carrière of op liefdesgebied? Deze sterrenbeelden kunnen een hoop moois verwachten in het nieuwe jaar:

Steenbok (22 december tot en met 19 januari)

Je bent misschien van plan helemaal tot rust te komen in 2020, maar dan heb je pech. 2020 staat voor jou in het teken van feestvieren! Ook al ben je eigenlijk niet het type dat van feestjes houdt, moet je er alles aan doen om zoveel mogelijk te genieten komend jaar. Kortom: er komt in het nieuwe jaar een droom uit voor de Steenbok. Of het nu op liefdesvlak of op het werk gebeurt, er staat je iets geweldigs te wachten.

Leeuw (23 juli tot en met 22 augustus)

De Leeuw staat altijd in de schijnwerpers, zonder daar te veel moeite voor te doen. Je hebt een magnetisch persoonlijkheid en een sterk karakter. De Leeuw heeft extra geluk komend jaar en dit komt door deze winnende houding. In 2020 zul je genieten van een goede gezondheid, nieuwe kansen op het werk en een soepel liefdesleven.

Maagd (23 augustus tot en met 22 september)

Het afgelopen jaar was een gunstig jaar voor de Maagd, vooral op romantisch niveau. Toch gaat 2020 nóg intenser worden. De sterren hebben namelijk heel veel in petto voor de Maagd. Ga voor die nieuwe liefde, die nieuwe baan of die nieuwe stap. De Maagd wil het liefst aan de hand van verschillende strategieën pas een beslissing nemen, maar dit betekent dat je veel te veel nadenkt. Komend jaar heb je het geluk aan je zijde, dus doe eens gek en maak spontane beslissingen.

Boogschutter (22 november tot en met 20 december)

De Boogschutter heeft een fijn jaar in het vooruitzicht. Het wordt een rustig en ontspannen jaar, waarin ook financieel succes wordt behaald. De Boogschutter is een van de avontuurlijkste sterrenbeelden van de dierenriem. Dit komt door de fantasierijke manier van denken. Het lijkt alsof de Boogschutter geen grenzen heeft en er alles aan doet om de juiste doelen te bereiken. Dat betekent: je zult zowel op de werkvloer als in de liefde hoge ogen gooien.

Bron: Wise Horoscoop, We Mystic. Beeld: iStock