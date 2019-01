Deze sterrenbeelden hebben de grootste kans om goede voornemens vol te houden

2019 is inmiddels al meer dan een week oud, maar de goede voornemens zitten nog fris in ons geheugen. Toch? Gaat het jou lukken om die voornemens dit jaar wél vol te houden?

Goede voornemens bedenken is al een stap, maar om die voornemens vervolgens ook echt voor langere tijd vol te houden, is geen stap maar een uitdaging. Het is helaas niet voor iedereen weggelegd om dit jaar inderdaad te stoppen met roken, vaker te gaan sporten of minder te gaan snoepen. Voor wie dan wel? Dat blijkt je sterrenbeeld eigenlijk al te verklappen.

Wat blijkt? Er is namelijk slechts een aantal sterrenbeelden met een hoog doorzettingsvermogen. Duimen dat jouw sterrenbeeld ook in het rijtje staat:

Ram

De Ram is een echte doorzetter. De ram is daarnaast veel met zichzelf bezig en dat is in combinatie met haar ondernemende karakter het perfecte recept om goede voornemens vol te kunnen houden. Wat die voornemens kunnen zijn? Misschien dat er op financieel gebied wel wat kan verbeteren. Want met haar impulsieve karakter doet de Ram regelmatig uitgaven die ze beter niet had kunnen doen.

Stier

Zeg je doorzettingsvermogen, dan zeg je de Stier. De Stier gaat door waar anderen afhaken. Het kan even duren voor de Stier opgestart is, want uitstellen komt ook wel in haar woordenboek voor. Is het eindelijk gelukt om de eerste stap te zitten? Dan is er maar één weg: de weg naar de finish. De kans is groot dat de Stier als voornemen heeft om meer te sporten, want mensen met dit sterrenbeeld kunnen wel een tikkie lui zijn.

Schorpioen

De Schorpioen heeft een sterke wil en een eeuwige drive. Deze grote ambitie zorgt ervoor dat een Schorpioen er alles aan wil doen om haar doelen te behalen en dus ook haar goede voornemens vol te houden. Opgeven is geen optie! Het goede voornemen voor de Schorpioen: meer tijd steken in vriendschappen.

Steenbok

Ambitieus en actief, dat klinkt als de Steenbok. De Steenbok is erg geduldig. Daardoor zal een voornemen wellicht niet binnen een aantal dagen lukken, maar het doel zal ze nooit uit het oog verliezen. Een Steenbok zal bijvoorbeeld nooit van de ene op de andere dag kunnen stoppen met roken, maar moet dat langzaam afbouwen. Dus je weet wat je te doen staat, Steenbok.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: iStock.