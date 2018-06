Met deze drie sterrenbeelden beleef je de wildste avonturen tussen de lakens

Benieuwd welke bedpartner garant staat voor stomende seks? Of hoe gepassioneerd je zelf bent? We zochten het voor je uit – op basis van je sterrenbeeld.

Omdat nu eenmaal alles in de sterren staat geschreven, of je een beetje gevoel voor mode hebt bijvoorbeeld, hoe goed (of slecht!) je bent met een stofdoek en een dweil, of je in staat bent je persoonlijke financiën op orde te houden en zelfs wat je grootste angst is, kun je er ook achter komen of je een beetje een sexy timez met iemand kunt beleven tussen de lakens.

Althans, met welke drié sterrenbeelden dat het béste kan, in bed liggen dus. Of in een park. Of onder de douche. Of in een auto. Of in een vliegtuig als je nog niet tot de ‘mile high club’ behoort. Of… Afijn, je snapt de bedoeling. Dit zijn de drie heetste tekens van de dierenriem.

1. De Stier



Als iemand van wanten weet is het de Stier. Met de planeet Venus – juist, die van de liefde – als belangrijkste drijvende kracht, is dit een ware romanticus. Passie en affectie in overvloed, en omdat de in april en mei geborenen ook nog eens heel fysiek zijn, zit je bij de Stier gebakken, ook als het slechts voor een keertje is. Aangezien ze op bijna elk gebied gulle gevers zijn, is van egoïsme in bed geen sprake. De romantische component zorgt er bovendien voor dat het altijd sfeervol is in de slaapkamer. Een kaarsje, muziekje en de Stier is klaar voor de ontdekkingstocht.

2. De leeuw



Als je wil weten wat het is om te brullen van plezier kun je het beste even een leeuw aanschieten. Dat sterrenbeeld staat garant voor flink wat fysieke actie in de welbekende taxi (maar doe het vooral niet in de taxi, want chauffeurs zijn ook mensen. Mensen met het recht om niet deelgenoot te worden van jouw avontuurtjes). IJdel als leeuwen zijn, zijn ze niet bang er een show van te maken en het voortouw te nemen. Ze zijn bovendien creatief en enthousiast, en met een beetje aanmoediging zeker geneigd deze talenten in de slaapkamer uit te buiten. Hun erogene zone? Het enorme ego. De trotse leeuw wil zich begeerd voelen, dus wie niet zuinig is met complimenten krijgt dat van de leeuw uitbetaald in natura.

3. De schorpioen



Geen lijstje van sensuele tekens zou compleet zijn zonder de Schorpioen. Jup, dit sterrenbeeld staat juist bekend om zijn zinnelijke kwaliteiten; het teken heeft zijn sporen dan ook lang en breed verdiend. Schorpioenen zijn krachtig en gepassioneerd in zo’n beetje elke situatie, maar vooral die zonder kleren. Hebben ze jou op het oog, spring dan vooral een gat in de lucht, want je gaat gegarandeerd een spannende tijd tegemoet. Tuurlijk, Schorpioenen zijn charismatisch en charmant, maar wat je je misschien niet realiseert is dat ze ook kwetsbaar en emotioneel zijn. Ze mogen dan niet vies zijn van een one night stand, eigenlijk zijn ze op zoek naar een diepere band. En als die connectie er eenmaal is gaat het he-le-maal los. Niet alleen hebben ze een enorm libido, ze zijn ook avontuurlijk en staan dus altijd open voor nieuwe dingen. Never a dull moment met de Schorpioen.

Bron: Elite Daily. Beeld: iStock

