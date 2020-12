Miljardair worden is voor slechts een klein percentage van de wereldbevolking weggelegd. Maar vrees niet als je zelf ook graag genoeg geld op je bankrekening wil hebben. Volgens onderzoek vergroot (of verkleint) je sterrenbeeld namelijk de kans dat je zelf ook stinkend rijk wordt.

De cijfers liegen er niet om als je kijkt naar de top 500 rijkste miljardairs. De rijken met twee sterrenbeelden in het bijzonder lijken in de wieg gelegd om zoveel geld te verdienen.

We noemen een Alice Walton – de erfgename van het Amerikaanse Walmart -, een Silvio Berlusconi – de mediatycoon en politicus uit Italië – en Jacqueline Mars, schoondochter van de oprichters achter het bedrijf van chocoladereep Mars. Zij hebben niet alleen gemeen dat ze hartstikke veel geld bezitten, maar ook dat ze hetzelfde sterrenbeeld hebben: Weegschaal.

Vissen

De rijken met het sterrenbeeld Vissen krijgen een eervolle tweede plek. Van de top 500 miljardairs is 11 procent Vissen. Of het komt dat ze als geen ander volledig in hun werk opgaan of juist uitblinken in de technologie is niet bekend, maar rijk worden is in ieder geval iets wat ze heel goed kunnen.

Deze sterrenbeelden komen er het slechts af

Hartstikke leuk dat mensen met het sterrenbeeld Weegschaal en Vissen zo floreren op de werkvloer en het geld bij hen tegen de plinten klotst, welke sterrenbeelden staan onderaan het lijstje? Slecht nieuws voor de Boogschutter, Maagd, Schorpioen en Steenbok. Van de rijke miljardairs hebben de minsten dit sterrenbeeld.

Bekijk de volledige lijst hieronder.

Meer geld overhouden en je spaarrekening aanvullen hoeft helemaal niet moeilijk te zijn. Zo kun je waarschijnlijk makkelijk besparen op je vaste lasten. Hoe je dat doet, leer je in de video hieronder.

Bron: Rant casino.