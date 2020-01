Vrouwen met deze 3 sterrenbeelden zijn soms nogal streng

In jouw huis gelden regels en je hebt graag dat iedereen zich daar braaf aan houdt. Je kunt dan nog wel eens streng overkomen, voor anderen.

Maar je houdt nu eenmaal van orde en regelmaat. Je doet het met de beste bedoelingen.

Advertentie

Steenbok

De Steenbok is niet alleen hard voor zichzelf, maar soms ook voor anderen. Het moet altijd op de juiste manier en dat is volgens jou ook vaak de enige manier. Opruimen, poetsen, je aan alle afspraken houden… Laat het soms eens lekker los. Daar word je zelf ook ontspannender van. En dat het eens een rommel is in huis… Ach, er zijn ergere dingen.

Waterman

Spontaan? Daar heb je nog nooit van gehoord. Je houdt van vaste patronen in je leven en je wordt blij van structuur. Streng zijn vind je niet erg, je vindt het juist een goede eigenschap. Zo lopen mensen tenminste niet gauw over jou heen. Soms wat zachter zijn tegen mensen in je omgeving, is geen slecht idee. Je wilt natuurlijk niet dat mensen jou kil vinden overkomen. Probeer eens lol te maken en hou je soms eens wat minder aan schema’s en regels. Plezier is ook belangrijk, nietwaar?

Vissen

Geen gemaar: gewoon lekker doen. En niet zeuren, hop, aan het werk. Je bent pragmatisch ingesteld en werkt altijd doelgericht: al ga je boodschappen doen. Dan nog moet het volgens een bepaalde regelmaat. Je bent niet zo van de gein en de rariteiten; doe maar gewoon normaal. Je bent tevreden met hoe anderen naar je luisteren, zolang ze maar naar je luisteren. Het kan geen kwaad om eens naar de mening van een ander te vragen, toch? Wie weet steek je er nog wat van op.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: MAMA Magazine. Beeld: iStock